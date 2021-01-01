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Snapdragon 870 против Snapdragon 768G

Snapdragon 870
VS
Snapdragon 768G
Snapdragon 870
Snapdragon 768G

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 870 (с графикой Adreno 650) и Snapdragon 768G (Adreno 620). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 870
  • В 2.6 раза выше пропускная способность памяти (44 против 17 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (на 85%) баллов в AnTuTu 8 – 656K vs 354K
  • Показывает на 81% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новый - выпущен на 8 месяцев позже
  • На 14% выше частота процессора (3200 против 2800 МГц
Преимущества Qualcomm Snapdragon 768G
  • Выше частота графического ускорителя (на 28%)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 870
vs
Snapdragon 768G

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 870 +85%
656483
Snapdragon 768G
354203
CPU 179347 108959
GPU 270188 101754
Memory 98761 63639
UX 95818 73240
Total score 656483 354203

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 870 и Snapdragon 768G

Центральный процессор

Архитектура 1x 3.2 ГГц – Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
3x 2.42 ГГц – Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
4x 1.8 ГГц – Kryo 585 Silver (Cortex-A55)		 1x 2.8 ГГц – Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
1x 2.4 ГГц – Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 3200 МГц 2800 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.3-A
Кэш L1 512 КБ -
Кэш L2 1 МБ -
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 7 нм 7 нм
TDP 10 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 650 Adreno 620
Архитектура Adreno 600 Adreno 600
Частота GPU 587 МГц 750 МГц
Вычислительных блоков 2 3
Шейдерных блоков 512 192
FLOPS 1267 Гфлопс 700 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 44 Гбит/сек До 17 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 698 Hexagon 696
Тип накопителя UFS 3.0, UFS 3.1 UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 3200 x 1800
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 25МП 1x 192МП, 2x 22МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X55 X52
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 2500 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 210 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Январь 2021 года Май 2020 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели SM8250-AC SM7250-AC
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 870 Сайт Qualcomm Snapdragon 768G

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Комментарии

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