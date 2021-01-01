Snapdragon 888 vs A10 Fusion – что лучше?

Snapdragon 888 против A10 Fusion VS Snapdragon 888 A10 Fusion Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 888 (Adreno 660) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Apple A10 Fusion (PowerVR GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества Qualcomm Snapdragon 888 Показывает в 15 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой

Набирает существенно больше (в 3.5 раза) баллов в AnTuTu 9 – 801K vs 230K

Меньший размер транзистора (5 против 16 нанометров)

Более новый - выпущен на 4 года и 4 месяца позже

Имеет на 4 ядра больше

На 21% выше частота процессора (2840 против 2340 МГц)

Лучшая архитектура набора команд Преимущества Apple A10 Fusion Выше частота графического ускорителя (на 7%)

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Snapdragon 888 +247% 801666 A10 Fusion 230990 CPU 212299 47654 GPU 302110 75814 Memory 135341 48923 UX 150913 55576 Total score 801666 230990 Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Snapdragon 888 +47% 1148 A10 Fusion 780 Multi-Core Score Snapdragon 888 +163% 3756 A10 Fusion 1429 Image compression 176.7 Mpixels/s 65.95 Mpixels/s Face detection 27.4 images/s 12.5 images/s Speech recognition 68.35 words/s 27.5 words/s Machine learning 66.45 images/s 29.55 images/s Camera shooting 36.4 images/s 15.3 images/s HTML 5 3.91 Mnodes/s 1.83 Mnodes/s SQLite 1060 Krows/s 426.85 Krows/s

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile 83 FPS

[Ultra] - Call of Duty: Mobile 60 FPS

[Ultra] - Fortnite 26 FPS

[Ultra] - Shadowgun Legends 89 FPS

[Ultra] - World of Tanks Blitz 112 FPS

[Ultra] - Genshin Impact 58 FPS

[Ultra] - Mobile Legends: Bang Bang 60 FPS

[Ultra] - Смартфон Asus Zenfone 8

1080 x 2400 - FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 888 и A10 Fusion

Центральный процессор Архитектура 1x 2.84 ГГц – Kryo 680 Prime (Cortex-X1)

3x 2.42 ГГц – Kryo 680 Gold (Cortex-A78)

4x 1.8 ГГц – Kryo 680 Silver (Cortex-A55) 2x 2.34 ГГц – Hurricane

2x 0 ГГц – Zephyr Количество ядер 8 4 Частота 2840 МГц 2340 МГц Набор инструкций ARMv8.4-A ARMv8-A Кэш L1 512 КБ 64 КБ Кэш L2 1 МБ 3 МБ Кэш L3 4 МБ 4 МБ Техпроцесс 5 нм 16 нм Количество транзисторов - 3.3 млрд. TDP 10 Вт 5 Вт Графический ускоритель GPU Adreno 660 PowerVR GT7600 Архитектура Adreno 600 Rogue Частота GPU 840 МГц 900 МГц Вычислительных блоков 2 6 Шейдерных блоков 512 196 FLOPS 1720 Гфлопс 115 Гфлопс Версия Vulcan 1.1 1.0 Версия OpenCL 2.0 2.0 Версия DirectX 12 12 Оперативная память Тип памяти LPDDR5 LPDDR4 Частота памяти 3200 МГц - Шина 4x 16 Бит - Пропускная способность До 51.2 Гбит/сек - Объем До 24 ГБ До 3 ГБ Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Hexagon 780 Нет Тип накопителя UFS 3.0, UFS 3.1 NVMe Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2048 x 1536 Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 25МП 1x 32МП, 2x 12МП Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VC-1, Motion JPEG Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV Связь и сети Модем X60 Qualcomm MDM9645M Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 12 Поддержка 5G Да Нет Скорость скачивания До 2500 Мбит/с До 600 Мбит/с Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 100 Мбит/с Wi-Fi 6 5 Bluetooth 5.2 4.2 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo Общая информация Дата анонса Декабрь 2020 года Сентябрь 2016 года Класс Флагман Флагман Номер модели SM8350 - Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 888 -