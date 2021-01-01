Главная > Сравнение мобильных процессоров > Snapdragon 888 vs A10 Fusion – что лучше?

Snapdragon 888 против A10 Fusion

Snapdragon 888
VS
A10 Fusion
Snapdragon 888
A10 Fusion

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 888 (Adreno 660) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Apple A10 Fusion (PowerVR GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 888
  • Показывает в 15 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (в 3.5 раза) баллов в AnTuTu 9 – 801K vs 230K
  • Меньший размер транзистора (5 против 16 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 4 года и 4 месяца позже
  • Имеет на 4 ядра больше
  • На 21% выше частота процессора (2840 против 2340 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Apple A10 Fusion
  • Выше частота графического ускорителя (на 7%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 888
vs
A10 Fusion

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 888 +247%
801666
A10 Fusion
230990
CPU 212299 47654
GPU 302110 75814
Memory 135341 48923
UX 150913 55576
Total score 801666 230990
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Snapdragon 888 +47%
1148
A10 Fusion
780
Multi-Core Score
Snapdragon 888 +163%
3756
A10 Fusion
1429
Image compression 176.7 Mpixels/s 65.95 Mpixels/s
Face detection 27.4 images/s 12.5 images/s
Speech recognition 68.35 words/s 27.5 words/s
Machine learning 66.45 images/s 29.55 images/s
Camera shooting 36.4 images/s 15.3 images/s
HTML 5 3.91 Mnodes/s 1.83 Mnodes/s
SQLite 1060 Krows/s 426.85 Krows/s

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 83 FPS
[Ultra]		 -
Call of Duty: Mobile 60 FPS
[Ultra]		 -
Fortnite 26 FPS
[Ultra]		 -
Shadowgun Legends 89 FPS
[Ultra]		 -
World of Tanks Blitz 112 FPS
[Ultra]		 -
Genshin Impact 58 FPS
[Ultra]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 60 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон Asus Zenfone 8
1080 x 2400		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 888 и A10 Fusion

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.84 ГГц – Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
3x 2.42 ГГц – Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
4x 1.8 ГГц – Kryo 680 Silver (Cortex-A55)		 2x 2.34 ГГц – Hurricane
2x 0 ГГц – Zephyr
Количество ядер 8 4
Частота 2840 МГц 2340 МГц
Набор инструкций ARMv8.4-A ARMv8-A
Кэш L1 512 КБ 64 КБ
Кэш L2 1 МБ 3 МБ
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Техпроцесс 5 нм 16 нм
Количество транзисторов - 3.3 млрд.
TDP 10 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 660 PowerVR GT7600
Архитектура Adreno 600 Rogue
Частота GPU 840 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков 2 6
Шейдерных блоков 512 196
FLOPS 1720 Гфлопс 115 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4
Частота памяти 3200 МГц -
Шина 4x 16 Бит -
Пропускная способность До 51.2 Гбит/сек -
Объем До 24 ГБ До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 780 Нет
Тип накопителя UFS 3.0, UFS 3.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2048 x 1536
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 25МП 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VC-1, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X60 Qualcomm MDM9645M
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2500 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.2 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2020 года Сентябрь 2016 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели SM8350 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 888 -

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
12 (85.7%)
2 (14.3%)
Всего проголосовало: 14

Сравнения с конкурентами

1. Qualcomm Snapdragon 888 или Snapdragon 865
2. Qualcomm Snapdragon 888 или MediaTek Helio G95
3. Qualcomm Snapdragon 888 или Apple A13 Bionic
4. Qualcomm Snapdragon 888 или Apple A15 Bionic
5. Qualcomm Snapdragon 888 или Apple A14 Bionic
6. Apple A10 Fusion или Qualcomm Snapdragon 765G
7. Apple A10 Fusion или Qualcomm Snapdragon 732G
8. Apple A10 Fusion или Qualcomm Snapdragon 845
9. Apple A10 Fusion или Qualcomm Snapdragon 660
10. Apple A10 Fusion или A15 Bionic

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения A10 Fusion с Snapdragon 888, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры