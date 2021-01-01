Snapdragon 888 vs A11 Bionic – что лучше?

Snapdragon 888 против A11 Bionic VS Snapdragon 888 A11 Bionic Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 888 (Adreno 660) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A11 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества Qualcomm Snapdragon 888 Показывает в 5.3 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой

В 3.4 раза выше пропускная способность памяти (51.2 против 14.9 Гбит/с)

Набирает существенно больше (в 2.3 раза) баллов в AnTuTu 9 – 801K vs 352K

Меньший размер транзистора (5 против 10 нанометров)

Более новый - выпущен на 3 года и 3 месяца позже

Имеет на 2 ядра больше

На 19% выше частота процессора (2840 против 2390 МГц)

Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Snapdragon 888 +128% 801666 A11 Bionic 352057 CPU 212299 93221 GPU 302110 111388 Memory 135341 59189 UX 150913 82458 Total score 801666 352057 Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Snapdragon 888 +23% 1148 A11 Bionic 937 Multi-Core Score Snapdragon 888 +59% 3756 A11 Bionic 2356 Image compression 176.7 Mpixels/s 128.4 Mpixels/s Face detection 27.4 images/s 21.9 images/s Speech recognition 68.35 words/s 45.2 words/s Machine learning 66.45 images/s 39.6 images/s Camera shooting 36.4 images/s 24.2 images/s HTML 5 3.91 Mnodes/s 3.16 Mnodes/s SQLite 1060 Krows/s 756.85 Krows/s

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile 83 FPS

[Ultra] - Call of Duty: Mobile 60 FPS

[Ultra] - Fortnite 26 FPS

[Ultra] - Shadowgun Legends 89 FPS

[Ultra] - World of Tanks Blitz 112 FPS

[Ultra] - Genshin Impact 58 FPS

[Ultra] - Mobile Legends: Bang Bang 60 FPS

[Ultra] - Смартфон Asus Zenfone 8

1080 x 2400 - FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 888 и A11 Bionic

Центральный процессор Архитектура 1x 2.84 ГГц – Kryo 680 Prime (Cortex-X1)

3x 2.42 ГГц – Kryo 680 Gold (Cortex-A78)

4x 1.8 ГГц – Kryo 680 Silver (Cortex-A55) 2x 2.39 ГГц – Monsoon

4x 2.39 ГГц – Mistral Количество ядер 8 6 Частота 2840 МГц 2390 МГц Набор инструкций ARMv8.4-A ARMv8-A Кэш L1 512 КБ 64 КБ Кэш L2 1 МБ 8 МБ Кэш L3 4 МБ - Техпроцесс 5 нм 10 нм Количество транзисторов - 4.3 млрд. TDP 10 Вт 8 Вт Графический ускоритель GPU Adreno 660 Apple GPU Архитектура Adreno 600 - Частота GPU 840 МГц - Вычислительных блоков 2 3 Шейдерных блоков 512 - FLOPS 1720 Гфлопс 325 Гфлопс Версия Vulcan 1.1 1.0 Версия OpenCL 2.0 2.1 Версия DirectX 12 12 Оперативная память Тип памяти LPDDR5 LPDDR4 Частота памяти 3200 МГц 1866 МГц Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит Пропускная способность До 51.2 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек Объем До 24 ГБ До 3 ГБ Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Hexagon 780 Neural Engine Тип накопителя UFS 3.0, UFS 3.1 NVMe Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2436 x 1125 Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 25МП 2x 12МП Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV Связь и сети Модем X60 - Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 12 Поддержка 5G Да Нет Скорость скачивания До 2500 Мбит/с До 600 Мбит/с Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 150 Мбит/с Wi-Fi 6 5 Bluetooth 5.2 5.0 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo Общая информация Дата анонса Декабрь 2020 года Сентябрь 2017 года Класс Флагман Флагман Номер модели SM8350 - Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 888 -