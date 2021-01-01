Snapdragon 888 против A11 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 888 (Adreno 660) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A11 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
56
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
35
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
60
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
50
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 888
- Показывает в 5.3 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- В 3.4 раза выше пропускная способность памяти (51.2 против 14.9 Гбит/с)
- Набирает существенно больше (в 2.3 раза) баллов в AnTuTu 9 – 801K vs 352K
- Меньший размер транзистора (5 против 10 нанометров)
- Более новый - выпущен на 3 года и 3 месяца позже
- Имеет на 2 ядра больше
- На 19% выше частота процессора (2840 против 2390 МГц)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|212299
|93221
|GPU
|302110
|111388
|Memory
|135341
|59189
|UX
|150913
|82458
|Total score
|801666
|352057
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
GeekBench 5
Single-Core Score
Snapdragon 888 +23%
1148
937
Multi-Core Score
Snapdragon 888 +59%
3756
2356
|Image compression
|176.7 Mpixels/s
|128.4 Mpixels/s
|Face detection
|27.4 images/s
|21.9 images/s
|Speech recognition
|68.35 words/s
|45.2 words/s
|Machine learning
|66.45 images/s
|39.6 images/s
|Camera shooting
|36.4 images/s
|24.2 images/s
|HTML 5
|3.91 Mnodes/s
|3.16 Mnodes/s
|SQLite
|1060 Krows/s
|756.85 Krows/s
Игры
|PUBG Mobile
|83 FPS
[Ultra]
|-
|Call of Duty: Mobile
|60 FPS
[Ultra]
|-
|Fortnite
|26 FPS
[Ultra]
|-
|Shadowgun Legends
|89 FPS
[Ultra]
|-
|World of Tanks Blitz
|112 FPS
[Ultra]
|-
|Genshin Impact
|58 FPS
[Ultra]
|-
|Mobile Legends: Bang Bang
|60 FPS
[Ultra]
|-
|Смартфон
|Asus Zenfone 8
1080 x 2400
|-
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 888 и A11 Bionic
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.84 ГГц – Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
3x 2.42 ГГц – Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
4x 1.8 ГГц – Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
|2x 2.39 ГГц – Monsoon
4x 2.39 ГГц – Mistral
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|2840 МГц
|2390 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.4-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|512 КБ
|64 КБ
|Кэш L2
|1 МБ
|8 МБ
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Техпроцесс
|5 нм
|10 нм
|Количество транзисторов
|-
|4.3 млрд.
|TDP
|10 Вт
|8 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 660
|Apple GPU
|Архитектура
|Adreno 600
|-
|Частота GPU
|840 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|2
|3
|Шейдерных блоков
|512
|-
|FLOPS
|1720 Гфлопс
|325 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.1
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4
|Частота памяти
|3200 МГц
|1866 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 51.2 Гбит/сек
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 24 ГБ
|До 3 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 780
|Neural Engine
|Тип накопителя
|UFS 3.0, UFS 3.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|2436 x 1125
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП, 2x 25МП
|2x 12МП
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, Motion JPEG
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X60
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 2500 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 316 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Декабрь 2020 года
|Сентябрь 2017 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|SM8350
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 888
|-
Опрос
6 (66.7%)
3 (33.3%)
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