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Snapdragon 888 против A11 Bionic

Snapdragon 888
VS
A11 Bionic
Snapdragon 888
A11 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 888 (Adreno 660) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A11 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 888
  • Показывает в 5.3 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • В 3.4 раза выше пропускная способность памяти (51.2 против 14.9 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (в 2.3 раза) баллов в AnTuTu 9 – 801K vs 352K
  • Меньший размер транзистора (5 против 10 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 3 года и 3 месяца позже
  • Имеет на 2 ядра больше
  • На 19% выше частота процессора (2840 против 2390 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 888
vs
A11 Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 888 +128%
801666
A11 Bionic
352057
CPU 212299 93221
GPU 302110 111388
Memory 135341 59189
UX 150913 82458
Total score 801666 352057
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Snapdragon 888 +23%
1148
A11 Bionic
937
Multi-Core Score
Snapdragon 888 +59%
3756
A11 Bionic
2356
Image compression 176.7 Mpixels/s 128.4 Mpixels/s
Face detection 27.4 images/s 21.9 images/s
Speech recognition 68.35 words/s 45.2 words/s
Machine learning 66.45 images/s 39.6 images/s
Camera shooting 36.4 images/s 24.2 images/s
HTML 5 3.91 Mnodes/s 3.16 Mnodes/s
SQLite 1060 Krows/s 756.85 Krows/s

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 83 FPS
[Ultra]		 -
Call of Duty: Mobile 60 FPS
[Ultra]		 -
Fortnite 26 FPS
[Ultra]		 -
Shadowgun Legends 89 FPS
[Ultra]		 -
World of Tanks Blitz 112 FPS
[Ultra]		 -
Genshin Impact 58 FPS
[Ultra]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 60 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон Asus Zenfone 8
1080 x 2400		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 888 и A11 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.84 ГГц – Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
3x 2.42 ГГц – Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
4x 1.8 ГГц – Kryo 680 Silver (Cortex-A55)		 2x 2.39 ГГц – Monsoon
4x 2.39 ГГц – Mistral
Количество ядер 8 6
Частота 2840 МГц 2390 МГц
Набор инструкций ARMv8.4-A ARMv8-A
Кэш L1 512 КБ 64 КБ
Кэш L2 1 МБ 8 МБ
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 5 нм 10 нм
Количество транзисторов - 4.3 млрд.
TDP 10 Вт 8 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 660 Apple GPU
Архитектура Adreno 600 -
Частота GPU 840 МГц -
Вычислительных блоков 2 3
Шейдерных блоков 512 -
FLOPS 1720 Гфлопс 325 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.1
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4
Частота памяти 3200 МГц 1866 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 51.2 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 24 ГБ До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 780 Neural Engine
Тип накопителя UFS 3.0, UFS 3.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2436 x 1125
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 25МП 2x 12МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X60 -
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2500 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2020 года Сентябрь 2017 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели SM8350 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 888 -

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