Snapdragon 875 против A12X Bionic
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 875 (с графикой Adreno 660) и Apple A12X Bionic (Apple A12X Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
100
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
75
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 875
- Более новый - выпущен на 2 года и 1 месяц позже
- Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
- На 42% выше пропускная способность памяти (44 против 31 Гбит/с)
- На 14% выше частота процессора (2840 против 2500 МГц
- Набирает немного больше (на 7%) баллов в AnTuTu 8 – 674K vs 632K
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Apple A12X Bionic
- Более новая версия DirectX (12.1 vs 12)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 875 +1%
1126
1114
Geekbench 5 (многоядерный)
3789
A12X Bionic +24%
4697
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 875 +7%
674481
632812
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.84 ГГц – Cortex-X1
3x 2.42 ГГц – Cortex-A78
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|4x 2.5 ГГц – Vortex
4x 1.59 ГГц – Tempest
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2840 МГц
|2500 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.4-A
|ARMv8.3-A
|Кэш L1
|512 КБ
|2048 КБ
|Кэш L2
|1 МБ
|8 МБ
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Техпроцесс
|5 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|-
|10 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 660
|Apple A12X Bionic GPU
|Архитектура
|Adreno 600
|-
|Частота GPU
|700 МГц
|-
|Ядер
|-
|7
|Количество ALU
|640
|-
|FLOPS
|-
|1300 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.1
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12.1
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2750 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 64 Бит
|Пропускная способность
|До 44 Гбит/сек
|До 31 Гбит/сек
|Объем
|До 32 ГБ
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 698
|Да
|Тип накопителя
|UFS 3.0, UFS 3.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|2732 x 2048
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП, 2x 25МП
|-
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 60FPS
|8K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|Apple Lossless, HE‑AAC v2, Linear PCM, AAX и AAX+
Связь и сети
|Модем
|X60
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 2500 Мбит/с
|До 1000 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 316 Мбит/с
|До 350 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Декабрь 2020 года
|Октябрь 2018 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
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