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Snapdragon 875 против A12X Bionic

Snapdragon 875
Snapdragon 875
VS
A12X Bionic
A12X Bionic

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 875 (с графикой Adreno 660) и Apple A12X Bionic (Apple A12X Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 875
  • Более новый - выпущен на 2 года и 1 месяц позже
  • Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
  • На 42% выше пропускная способность памяти (44 против 31 Гбит/с)
  • На 14% выше частота процессора (2840 против 2500 МГц
  • Набирает немного больше (на 7%) баллов в AnTuTu 8 – 674K vs 632K
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Apple A12X Bionic
  • Более новая версия DirectX (12.1 vs 12)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 875 +1%
1126
A12X Bionic
1114
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 875
3789
A12X Bionic +24%
4697
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 875 +7%
674481
A12X Bionic
632812

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 875 и A12X Bionic

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.84 ГГц – Cortex-X1
3x 2.42 ГГц – Cortex-A78
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.5 ГГц – Vortex
4x 1.59 ГГц – Tempest
Количество ядер 8 8
Частота 2840 МГц 2500 МГц
Набор инструкций ARMv8.4-A ARMv8.3-A
Кэш L1 512 КБ 2048 КБ
Кэш L2 1 МБ 8 МБ
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 5 нм 7 нм
Количество транзисторов - 10 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 660 Apple A12X Bionic GPU
Архитектура Adreno 600 -
Частота GPU 700 МГц -
Ядер - 7
Количество ALU 640 -
FLOPS - 1300 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.1 2.0
Версия DirectX 12 12.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 64 Бит
Пропускная способность До 44 Гбит/сек До 31 Гбит/сек
Объем До 32 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 698 Да
Тип накопителя UFS 3.0, UFS 3.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2732 x 2048
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 25МП -
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 60FPS 8K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV Apple Lossless, HE‑AAC v2, Linear PCM, AAX и AAX+

Связь и сети

Модем X60 -
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2500 Мбит/с До 1000 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 350 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Galileo

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2020 года Октябрь 2018 года
Класс Флагман Флагман

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