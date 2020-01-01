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Snapdragon 888 против Kirin 970

Snapdragon 888
Snapdragon 888
VS
Kirin 970
Kirin 970

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 888 (с графикой Adreno 660) и HiSilicon Kirin 970 (Mali G72 MP12). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 888
  • Набирает существенно больше (в 3 раза) баллов в AnTuTu 8 – 703K vs 237K
  • Меньший размер транзистора (5 против 10 нанометров)
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
  • Более новый - выпущен на 3 года и 4 месяца позже
  • На 72% выше пропускная способность памяти (50 против 29 Гбит/с)
  • На 20% выше частота процессора (2840 против 2360 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 970
  • Выше частота графического ускорителя (на 7%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 888 +192%
1136
Kirin 970
389
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 888 +170%
3704
Kirin 970
1374
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 888 +196%
703647
Kirin 970
237752

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 888 и Kirin 970

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.84 ГГц – Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
3x 2.42 ГГц – Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
4x 1.8 ГГц – Kryo 680 Silver (Cortex-A55)		 4x 2.36 ГГц – Cortex A73
4x 1.84 ГГц – Cortex A53
Количество ядер 8 8
Частота 2840 МГц 2360 МГц
Набор инструкций ARMv8.4-A ARMv8-A
Кэш L1 512 КБ 512 КБ
Кэш L2 1 МБ 2 МБ
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 5 нм 10 нм
Количество транзисторов - 5.5 млрд.
TDP - 9 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 660 Mali G72 MP12
Архитектура Adreno 600 Bifrost
Частота GPU 700 МГц 746 МГц
Вычислительных блоков - 12
Шейдерных блоков - 192
FLOPS - 347 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 1866 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 50 Гбит/сек До 29 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 780 Да
Тип накопителя UFS 3.0, UFS 3.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 25МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9, VC-1
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV 32 bit@384 kHz, HD-audio

Связь и сети

Модем X60 -
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2500 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.2 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2020 года Сентябрь 2017 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 888 -

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Комментарии

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