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Snapdragon 875 против Kirin 990 (4G)

Snapdragon 875
Snapdragon 875
VS
Kirin 990 (4G)
Kirin 990 (4G)

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 875 (с графикой Adreno 660) и HiSilicon Kirin 990 (4G) (Mali G76 MP16). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 875
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
  • Набирает существенно больше (на 56%) баллов в AnTuTu 8 – 674K vs 433K
  • Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
  • На 38% выше пропускная способность памяти (44 против 31.78 Гбит/с)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 2 месяца позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 17%)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 875 +56%
674481
Kirin 990 (4G)
433738

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 875 и Kirin 990 (4G)

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.84 ГГц – Cortex-X1
3x 2.42 ГГц – Cortex-A78
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.86 ГГц – Cortex-A76
2x 2.09 ГГц – Cortex-A76
4x 1.86 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2840 МГц 2860 МГц
Набор инструкций ARMv8.4-A ARMv8-A
Кэш L1 512 КБ -
Кэш L2 1 МБ 512 КБ
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 5 нм 7 нм
Количество транзисторов - 8 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 660 Mali G76 MP16
Архитектура Adreno 600 Bifrost
Частота GPU 700 МГц 600 МГц
Ядер - 16
Количество ALU 640 -
FLOPS - 768 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.1 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 44 Гбит/сек До 31.78 Гбит/сек
Объем До 32 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 698 Da Vinci
Тип накопителя UFS 3.0, UFS 3.1 UFS 2.1, UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 3360 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 25МП -
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VC-1
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X60 -
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 21
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2500 Мбит/с До 1400 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 200 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2020 года Октябрь 2019 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт - Сайт HiSilicon Kirin 990 (4G)

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Комментарии

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