Snapdragon 875 против Kirin 990 (4G)
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 875 (с графикой Adreno 660) и HiSilicon Kirin 990 (4G) (Mali G76 MP16). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 875
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
- Набирает существенно больше (на 56%) баллов в AnTuTu 8 – 674K vs 433K
- Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
- На 38% выше пропускная способность памяти (44 против 31.78 Гбит/с)
- Более новый - выпущен на 1 год и 2 месяца позже
- Выше частота графического ускорителя (на 17%)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 875 +50%
1126
752
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 875 +23%
3789
3072
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 875 +56%
674481
433738
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.84 ГГц – Cortex-X1
3x 2.42 ГГц – Cortex-A78
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.86 ГГц – Cortex-A76
2x 2.09 ГГц – Cortex-A76
4x 1.86 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2840 МГц
|2860 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.4-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|512 КБ
|-
|Кэш L2
|1 МБ
|512 КБ
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Техпроцесс
|5 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|-
|8 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 660
|Mali G76 MP16
|Архитектура
|Adreno 600
|Bifrost
|Частота GPU
|700 МГц
|600 МГц
|Ядер
|-
|16
|Количество ALU
|640
|-
|FLOPS
|-
|768 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.1
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2750 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 44 Гбит/сек
|До 31.78 Гбит/сек
|Объем
|До 32 ГБ
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 698
|Da Vinci
|Тип накопителя
|UFS 3.0, UFS 3.1
|UFS 2.1, UFS 3.0
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|3360 x 1440
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП, 2x 25МП
|-
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VC-1
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X60
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 21
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 2500 Мбит/с
|До 1400 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 316 Мбит/с
|До 200 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Декабрь 2020 года
|Октябрь 2019 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Официальный сайт
|-
|Сайт HiSilicon Kirin 990 (4G)
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