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Snapdragon 875 против Kirin 985

Snapdragon 875
Snapdragon 875
VS
Kirin 985
Kirin 985

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 875 (с графикой Adreno 660) и HiSilicon Kirin 985 (Mali-G77 MP8). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 875
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
  • Набирает существенно больше (на 59%) баллов в AnTuTu 8 – 674K vs 424K
  • Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
  • На 29% выше пропускная способность памяти (44 против 34.1 Гбит/с)
  • Более новый - выпущен на 8 месяцев позже
  • На 10% выше частота процессора (2840 против 2580 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 875 +63%
1126
Kirin 985
689
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 875 +44%
3789
Kirin 985
2625
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 875 +59%
674481
Kirin 985
424060

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 875 и Kirin 985

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.84 ГГц – Cortex-X1
3x 2.42 ГГц – Cortex-A78
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 1x 2.58 ГГц – Cortex-A76
3x 2.4 ГГц – Cortex-A76
4x 1.84 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2840 МГц 2580 МГц
Набор инструкций ARMv8.4-A ARMv8.2-A
Кэш L1 512 КБ -
Кэш L2 1 МБ -
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 5 нм 7 нм

Графический ускоритель

GPU Adreno 660 Mali-G77 MP8
Архитектура Adreno 600 Valhall
Частота GPU 700 МГц -
Ядер - 8
Количество ALU 640 -
FLOPS - 652 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.1 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 44 Гбит/сек До 34.1 Гбит/сек
Объем До 32 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 698 Да
Тип накопителя UFS 3.0, UFS 3.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 3120 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 25МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X60 Balong 5000
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 22
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 2500 Мбит/с До 1277 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 177 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2020 года Апрель 2020 года
Класс Флагман Флагман

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