Snapdragon 875 против Kirin 985
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 875 (с графикой Adreno 660) и HiSilicon Kirin 985 (Mali-G77 MP8). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
50
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
75
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 875
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
- Набирает существенно больше (на 59%) баллов в AnTuTu 8 – 674K vs 424K
- Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
- На 29% выше пропускная способность памяти (44 против 34.1 Гбит/с)
- Более новый - выпущен на 8 месяцев позже
- На 10% выше частота процессора (2840 против 2580 МГц
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 875 +63%
1126
689
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 875 +44%
3789
2625
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 875 +59%
674481
424060
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.84 ГГц – Cortex-X1
3x 2.42 ГГц – Cortex-A78
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|1x 2.58 ГГц – Cortex-A76
3x 2.4 ГГц – Cortex-A76
4x 1.84 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2840 МГц
|2580 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.4-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L1
|512 КБ
|-
|Кэш L2
|1 МБ
|-
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Техпроцесс
|5 нм
|7 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 660
|Mali-G77 MP8
|Архитектура
|Adreno 600
|Valhall
|Частота GPU
|700 МГц
|-
|Ядер
|-
|8
|Количество ALU
|640
|-
|FLOPS
|-
|652 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.1
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2750 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 44 Гбит/сек
|До 34.1 Гбит/сек
|Объем
|До 32 ГБ
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 698
|Да
|Тип накопителя
|UFS 3.0, UFS 3.1
|UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|3120 x 1440
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП, 2x 25МП
|1x 48МП, 2x 20МП
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X60
|Balong 5000
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 22
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 2500 Мбит/с
|До 1277 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 316 Мбит/с
|До 177 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Декабрь 2020 года
|Апрель 2020 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
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