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Snapdragon 875 против Dimensity 1000 Plus

Snapdragon 875
Snapdragon 875
VS
Dimensity 1000 Plus
Dimensity 1000 Plus

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 875 (с графикой Adreno 660) и MediaTek Dimensity 1000 Plus (Mali-G77 MC9). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 875
  • На 3.49 МБ больше кэша третьего уровня
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Dimensity
  • На 47% выше пропускная способность памяти (44 против 29.87 Гбит/с)
  • Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
  • Набирает больше (на 37%) баллов в AnTuTu 8 – 674K vs 493K
  • Более новый - выпущен на 7 месяцев позже
  • На 9% выше частота процессора (2840 против 2600 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Dimensity 1000 Plus
  • Выше частота графического ускорителя (на 21%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 875 +37%
674481
Dimensity 1000 Plus
493318

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 875 и Dimensity 1000 Plus

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.84 ГГц – Cortex-X1
3x 2.42 ГГц – Cortex-A78
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.6 ГГц – Cortex-A77
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2840 МГц 2600 МГц
Набор инструкций ARMv8.4-A ARMv8.3-A
Кэш L1 512 КБ -
Кэш L2 1 МБ -
Кэш L3 4 МБ 0.512 МБ
Техпроцесс 5 нм 7 нм

Графический ускоритель

GPU Adreno 660 Mali-G77 MC9
Архитектура Adreno 600 Valhall
Частота GPU 700 МГц 850 МГц
Ядер - 9
Количество ALU 640 -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.1 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 1866 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 44 Гбит/сек До 29.87 Гбит/сек
Объем До 32 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 698 Да
Тип накопителя UFS 3.0, UFS 3.1 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 25МП 1x 80МП, 2x 32МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X60 -
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 2500 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 316 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2020 года Май 2020 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт - Сайт MediaTek Dimensity 1000 Plus

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Комментарии

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