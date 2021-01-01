Snapdragon 888 против Dimensity 800U
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 888 (с графикой Adreno 660) и MediaTek Dimensity 800U (Mali-G57 MC3). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 888
- В 3 раза выше пропускная способность памяти (51.2 против 17.07 Гбит/с)
- Набирает существенно больше (в 2.2 раза) баллов в AnTuTu 8 – 723K vs 324K
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Dimensity
- Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
- На 18% выше частота процессора (2840 против 2400 МГц
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|193435
|106663
|GPU
|295493
|89658
|Memory
|111279
|65289
|UX
|97756
|65998
|Total score
|723674
|324075
GeekBench 5
Single-Core Score
Snapdragon 888 +80%
1127
626
Multi-Core Score
Snapdragon 888 +95%
3731
1910
Игры
|PUBG Mobile
|-
|44 FPS
[Ultra]
|Call of Duty: Mobile
|-
|47 FPS
[Medium]
|Fortnite
|-
|28 FPS
[Low]
|Shadowgun Legends
|-
|39 FPS
[Ultra]
|World of Tanks Blitz
|-
|51 FPS
[Ultra]
|Genshin Impact
|-
|35 FPS
[Low]
|Mobile Legends: Bang Bang
|-
|55 FPS
[Ultra]
|Смартфон
|-
|Oppo Realme 7 5G
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 888 и Dimensity 800U
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.84 ГГц – Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
3x 2.42 ГГц – Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
4x 1.8 ГГц – Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
|2x 2.4 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2840 МГц
|2400 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.4-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|512 КБ
|-
|Кэш L2
|1 МБ
|-
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Техпроцесс
|5 нм
|7 нм
|TDP
|10 Вт
|10 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 660
|Mali-G57 MC3
|Архитектура
|Adreno 600
|Valhall
|Частота GPU
|840 МГц
|850 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|3
|Шейдерных блоков
|512
|48
|FLOPS
|1720 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|3200 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 51.2 Гбит/сек
|До 17.07 Гбит/сек
|Объем
|До 24 ГБ
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 780
|Да
|Тип накопителя
|UFS 3.0, UFS 3.1
|UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП, 2x 25МП
|1x 64МП, 2x 20МП
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
Связь и сети
|Модем
|X60
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 2500 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 316 Мбит/с
|До 211 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.2
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Общая информация
|Дата анонса
|Декабрь 2020 года
|Август 2020 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Номер модели
|SM8350
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 888
|Сайт MediaTek Dimensity 800U
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