Snapdragon 888 против Helio G90T
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 888 (с графикой Adreno 660) и MediaTek Helio G90T (Mali-G76MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
42
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
100
35
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
54
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
45
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 888
- Набирает существенно больше (в 2.5 раза) баллов в AnTuTu 8 – 703K vs 285K
- Меньший размер транзистора (5 против 12 нанометров)
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
- На 39% выше частота процессора (2840 против 2050 МГц
- Более новый - выпущен на 1 год и 4 месяца позже
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Helio G90T
- Выше частота графического ускорителя (на 14%)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 888 +129%
1136
495
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 888 +128%
3704
1623
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 888 +147%
703647
285239
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 888 и Helio G90T
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.84 ГГц – Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
3x 2.42 ГГц – Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
4x 1.8 ГГц – Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
|2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2840 МГц
|2050 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.4-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L1
|512 КБ
|-
|Кэш L2
|1 МБ
|-
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Техпроцесс
|5 нм
|12 нм
|TDP
|-
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 660
|Mali-G76MC4
|Архитектура
|Adreno 600
|Bifrost
|Частота GPU
|700 МГц
|800 МГц
|Вычислительных блоков
|-
|4
|Шейдерных блоков
|-
|64
|FLOPS
|-
|184 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|3200 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 50 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 16 ГБ
|До 10 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 780
|Da Vinci
|Тип накопителя
|UFS 3.0, UFS 3.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП, 2x 25МП
|1x 64МП, 2x 24МП
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X60
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 2500 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 316 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Декабрь 2020 года
|Июль 2019 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 888
|Сайт MediaTek Helio G90T
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