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Snapdragon 888 против Snapdragon 4 Gen 1

Snapdragon 888
VS
Snapdragon 4 Gen 1
Snapdragon 888
Snapdragon 4 Gen 1

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 888 (с графикой Adreno 660) и Snapdragon 4 Gen 1 (Adreno 619). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 888
  • Показывает в 3.5 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • В 3 раза выше пропускная способность памяти (51.2 против 17 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (в 2.3 раза) баллов в AnTuTu 9 – 810K vs 354K
  • На 42% выше частота процессора (2840 против 2000 МГц)
  • Меньший размер транзистора (5 против 6 нанометров)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1
  • Более новый - выпущен на 1 год и 10 месяцев позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 888
vs
Snapdragon 4 Gen 1

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 888 +129%
810488
Snapdragon 4 Gen 1
354055
CPU 213623 101413
GPU 312145 90246
Memory 130817 59456
UX 152825 100024
Total score 810488 354055
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Image compression 177.1 Mpixels/s -
Face detection 26.5 images/s -
Speech recognition 67.7 words/s -
Machine learning 59.9 images/s -
Camera shooting 37.5 images/s -
HTML 5 3.96 Mnodes/s -
SQLite 1060 Krows/s -

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability 91% 99%
Graphics test 30 FPS 6 FPS
Score 5051 1038

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 83 FPS
[Ultra]		 -
Call of Duty: Mobile 60 FPS
[Ultra]		 -
Fortnite 26 FPS
[Ultra]		 -
Shadowgun Legends 89 FPS
[Ultra]		 -
World of Tanks Blitz 112 FPS
[Ultra]		 -
Genshin Impact 58 FPS
[Ultra]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 60 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон Asus Zenfone 8
1080 x 2400		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 888 и Snapdragon 4 Gen 1

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.84 ГГц – Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
3x 2.42 ГГц – Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
4x 1.8 ГГц – Kryo 680 Silver (Cortex-A55)		 2x 2 ГГц – Cortex-A78
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2840 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.4-A ARMv8.2-A
Кэш L1 512 КБ -
Кэш L2 1 МБ -
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 5 нм 6 нм
Количество транзисторов 10.3 млрд. -
TDP 8 Вт -

Графический ускоритель

GPU Adreno 660 Adreno 619
Архитектура Adreno 600 Adreno 600
Частота GPU 840 МГц 825 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 512 128
FLOPS 1720 Гфлопс 486 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 51.2 Гбит/сек До 17 Гбит/сек
Объем До 24 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 780 Hexagon
Тип накопителя UFS 3.0, UFS 3.1 UFS 2.1, UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 25МП 1x 108МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X60 Snapdragon X51
Поддержка 4G LTE Cat. 22 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 7500 Мбит/с До 2500 Мбит/с
Скорость загрузки До 3000 Мбит/с До 900 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.2 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2020 года Октябрь 2022 года
Класс Флагман Бюджетный
Номер модели SM8350 SM4375
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 888 Сайт Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1

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