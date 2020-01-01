Snapdragon 888 против Snapdragon 450
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 888 (с графикой Adreno 660) и Snapdragon 450 (Adreno 506). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
100
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 888
- Набирает существенно больше (в 8 раз) баллов в AnTuTu 8 – 703K vs 87K
- В 6.7 раз выше пропускная способность памяти (50 против 7.46 Гбит/с)
- Меньший размер транзистора (5 против 14 нанометров)
- Более новый - выпущен на 3 года и 6 месяцев позже
- На 58% выше частота процессора (2840 против 1800 МГц
- Лучшая архитектура набора команд
- Выше частота графического ускорителя (на 8%)
- Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 888 +652%
1136
151
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 888 +281%
3704
971
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 888 +700%
703647
87966
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 888 и Snapdragon 450
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.84 ГГц – Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
3x 2.42 ГГц – Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
4x 1.8 ГГц – Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
|8x 1.8 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2840 МГц
|1800 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.4-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|512 КБ
|-
|Кэш L2
|1 МБ
|-
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Техпроцесс
|5 нм
|14 нм
|Количество транзисторов
|-
|2 млрд.
|TDP
|-
|3 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 660
|Adreno 506
|Архитектура
|Adreno 600
|Adreno 500
|Частота GPU
|700 МГц
|600-650 МГц
|Вычислительных блоков
|-
|1
|Шейдерных блоков
|-
|96
|FLOPS
|-
|124 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|11.1
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR3
|Частота памяти
|3200 МГц
|933 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|1x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 50 Гбит/сек
|До 7.46 Гбит/сек
|Объем
|До 16 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 780
|Hexagon 546
|Тип накопителя
|UFS 3.0, UFS 3.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|1920 x 1200
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП, 2x 25МП
|1x 21МП, 2x 13МП
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|1K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X60
|X9
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 2500 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 316 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.2
|4.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Декабрь 2020 года
|Июнь 2017 года
|Класс
|Флагман
|Бюджетный
|Номер модели
|-
|SDM450
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 888
|Сайт Qualcomm Snapdragon 450
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