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Snapdragon 888 против Snapdragon 665

Snapdragon 888
Snapdragon 888
VS
Snapdragon 665
Snapdragon 665

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 888 (с графикой Adreno 660) и Snapdragon 665 (Adreno 610). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 888
  • Набирает существенно больше (в 4.8 раз) баллов в AnTuTu 8 – 703K vs 145K
  • В 3.4 раза выше пропускная способность памяти (50 против 14.9 Гбит/с)
  • Меньший размер транзистора (5 против 11 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 8 месяцев позже
  • На 29% выше частота процессора (2840 против 2200 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 17%)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 888 +170%
3704
Snapdragon 665
1371
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 888 +382%
703647
Snapdragon 665
145850

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 888 и Snapdragon 665

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.84 ГГц – Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
3x 2.42 ГГц – Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
4x 1.8 ГГц – Kryo 680 Silver (Cortex-A55)		 4x 2.2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.8 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
Количество ядер 8 8
Частота 2840 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8.4-A ARMv8-A
Кэш L1 512 КБ -
Кэш L2 1 МБ -
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 5 нм 11 нм
TDP - 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 660 Adreno 610
Архитектура Adreno 600 Adreno 600
Частота GPU 700 МГц 600 МГц
Вычислительных блоков - 2
Шейдерных блоков - 96
FLOPS - 273 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 1866 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 50 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 780 Hexagon 686
Тип накопителя UFS 3.0, UFS 3.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 25МП 1x 48МП, 2x 16МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X60 X12
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2500 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2020 года Апрель 2019 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели - SM6125
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 888 Сайт Qualcomm Snapdragon 665

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Комментарии

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