Snapdragon 888 против Snapdragon 712
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 888 (с графикой Adreno 660) и Snapdragon 712 (Adreno 616). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 888
- Показывает в 5.5 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- На 3 МБ больше кэша третьего уровня
- В 3.7 раза выше пропускная способность памяти (51.2 против 13.91 Гбит/с)
- Набирает существенно больше (в 3 раза) баллов в AnTuTu 9 – 801K vs 266K
- Меньший размер транзистора (5 против 10 нанометров)
- Выше частота графического ускорителя (на 53%)
- Более новый - выпущен на 1 год и 10 месяцев позже
- На 23% выше частота процессора (2840 против 2300 МГц)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|212299
|76184
|GPU
|302110
|68309
|Memory
|135341
|53104
|UX
|150913
|67403
|Total score
|801666
|266831
GeekBench 5
Single-Core Score
Snapdragon 888 +181%
1148
409
Multi-Core Score
Snapdragon 888 +147%
3756
1523
|Image compression
|176.7 Mpixels/s
|92.2 Mpixels/s
|Face detection
|27.4 images/s
|14.4 images/s
|Speech recognition
|68.35 words/s
|26.1 words/s
|Machine learning
|66.45 images/s
|22.2 images/s
|Camera shooting
|36.4 images/s
|13.1 images/s
|HTML 5
|3.91 Mnodes/s
|1.76 Mnodes/s
|SQLite
|1060 Krows/s
|478.3 Krows/s
Игры
|PUBG Mobile
|83 FPS
[Ultra]
|52 FPS
[Medium]
|Call of Duty: Mobile
|60 FPS
[Ultra]
|38 FPS
[Medium]
|Fortnite
|26 FPS
[Ultra]
|29 FPS
[Medium]
|Shadowgun Legends
|89 FPS
[Ultra]
|47 FPS
[Low]
|World of Tanks Blitz
|112 FPS
[Ultra]
|60 FPS
[Ultra]
|Genshin Impact
|58 FPS
[Ultra]
|-
|Mobile Legends: Bang Bang
|60 FPS
[Ultra]
|30 FPS
[Ultra]
|Смартфон
|Asus Zenfone 8
1080 x 2400
|-
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 888 и Snapdragon 712
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.84 ГГц – Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
3x 2.42 ГГц – Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
4x 1.8 ГГц – Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
|2x 2.3 ГГц – Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
6x 1.7 ГГц – Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2840 МГц
|2300 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.4-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|512 КБ
|-
|Кэш L2
|1 МБ
|-
|Кэш L3
|4 МБ
|1 МБ
|Техпроцесс
|5 нм
|10 нм
|Количество транзисторов
|-
|3 млрд.
|TDP
|10 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 660
|Adreno 616
|Архитектура
|Adreno 600
|Adreno 600
|Частота GPU
|840 МГц
|550 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|2
|Шейдерных блоков
|512
|128
|FLOPS
|1720 Гфлопс
|310 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|3200 МГц
|1866 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 51.2 Гбит/сек
|До 13.91 Гбит/сек
|Объем
|До 24 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 780
|Qualcomm Hexagon 685 DSP
|Тип накопителя
|UFS 3.0, UFS 3.1
|UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|3360 x 1440
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП, 2x 25МП
|1x 192МП, 2x 16МП
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
Связь и сети
|Модем
|X60
|X15
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 15
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 2500 Мбит/с
|До 800 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 316 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Декабрь 2020 года
|Февраль 2019 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Номер модели
|SM8350
|SDM712
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 888
|Сайт Qualcomm Snapdragon 712
Опрос
3 (33.3%)
6 (66.7%)
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