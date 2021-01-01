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Snapdragon 888 против Snapdragon 712

Snapdragon 888
VS
Snapdragon 712
Snapdragon 888
Snapdragon 712

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 888 (с графикой Adreno 660) и Snapdragon 712 (Adreno 616). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 888
  • Показывает в 5.5 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 3 МБ больше кэша третьего уровня
  • В 3.7 раза выше пропускная способность памяти (51.2 против 13.91 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (в 3 раза) баллов в AnTuTu 9 – 801K vs 266K
  • Меньший размер транзистора (5 против 10 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 53%)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 10 месяцев позже
  • На 23% выше частота процессора (2840 против 2300 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 888
vs
Snapdragon 712

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 888 +200%
801666
Snapdragon 712
266831
CPU 212299 76184
GPU 302110 68309
Memory 135341 53104
UX 150913 67403
Total score 801666 266831
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Snapdragon 888 +147%
3756
Snapdragon 712
1523
Image compression 176.7 Mpixels/s 92.2 Mpixels/s
Face detection 27.4 images/s 14.4 images/s
Speech recognition 68.35 words/s 26.1 words/s
Machine learning 66.45 images/s 22.2 images/s
Camera shooting 36.4 images/s 13.1 images/s
HTML 5 3.91 Mnodes/s 1.76 Mnodes/s
SQLite 1060 Krows/s 478.3 Krows/s

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 83 FPS
[Ultra]		 52 FPS
[Medium]
Call of Duty: Mobile 60 FPS
[Ultra]		 38 FPS
[Medium]
Fortnite 26 FPS
[Ultra]		 29 FPS
[Medium]
Shadowgun Legends 89 FPS
[Ultra]		 47 FPS
[Low]
World of Tanks Blitz 112 FPS
[Ultra]		 60 FPS
[Ultra]
Genshin Impact 58 FPS
[Ultra]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 60 FPS
[Ultra]		 30 FPS
[Ultra]
Смартфон Asus Zenfone 8
1080 x 2400		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 888 и Snapdragon 712

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.84 ГГц – Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
3x 2.42 ГГц – Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
4x 1.8 ГГц – Kryo 680 Silver (Cortex-A55)		 2x 2.3 ГГц – Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
6x 1.7 ГГц – Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2840 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8.4-A ARMv8-A
Кэш L1 512 КБ -
Кэш L2 1 МБ -
Кэш L3 4 МБ 1 МБ
Техпроцесс 5 нм 10 нм
Количество транзисторов - 3 млрд.
TDP 10 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 660 Adreno 616
Архитектура Adreno 600 Adreno 600
Частота GPU 840 МГц 550 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 512 128
FLOPS 1720 Гфлопс 310 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 1866 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 51.2 Гбит/сек До 13.91 Гбит/сек
Объем До 24 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 780 Qualcomm Hexagon 685 DSP
Тип накопителя UFS 3.0, UFS 3.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 3360 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 25МП 1x 192МП, 2x 16МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Модем X60 X15
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 15
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2500 Мбит/с До 800 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2020 года Февраль 2019 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели SM8350 SDM712
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 888 Сайт Qualcomm Snapdragon 712

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Комментарии

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