Главная > Сравнение мобильных процессоров > Snapdragon 888 vs Snapdragon 750G – что лучше?

Snapdragon 888 против Snapdragon 750G

Snapdragon 888
Snapdragon 888
VS
Snapdragon 750G
Snapdragon 750G

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 888 (с графикой Adreno 660) и Snapdragon 750G (Adreno 619). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 888
  • В 2.9 раза выше пропускная способность памяти (50 против 17 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (в 2.1 раза) баллов в AnTuTu 8 – 703K vs 332K
  • Меньший размер транзистора (5 против 8 нанометров)
  • На 29% выше частота процессора (2840 против 2200 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 750G
  • Выше частота графического ускорителя (на 36%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 888 +112%
703647
Snapdragon 750G
332575

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 888 и Snapdragon 750G

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.84 ГГц – Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
3x 2.42 ГГц – Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
4x 1.8 ГГц – Kryo 680 Silver (Cortex-A55)		 2x 2.2 ГГц – Kryo 570 Gold (Cortex-A77)
6x 1.8 ГГц – Kryo 570 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2840 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8.4-A ARMv8.3-A
Кэш L1 512 КБ -
Кэш L2 1 МБ -
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 5 нм 8 нм
TDP - 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 660 Adreno 619
Архитектура Adreno 600 Adreno 600
Частота GPU 700 МГц 950 МГц
Вычислительных блоков - 2
Шейдерных блоков - 128
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 50 Гбит/сек До 17 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 780 Hexagon 694
Тип накопителя UFS 3.0, UFS 3.1 UFS 2.1, UFS 2.2, UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 25МП 1x 192МП, 2x 32МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X60 X52
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 2500 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 210 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2020 года Сентябрь 2020 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели - SM7225
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 888 Сайт Qualcomm Snapdragon 750G

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
2 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 2

Сравнения с конкурентами

1. Qualcomm Snapdragon 888 или Qualcomm Snapdragon 865
2. Qualcomm Snapdragon 888 или Samsung Exynos 990
3. Qualcomm Snapdragon 888 или Apple A14 Bionic
4. Qualcomm Snapdragon 888 или Qualcomm Snapdragon 865 Plus
5. Qualcomm Snapdragon 888 или Samsung Exynos 2100
6. Qualcomm Snapdragon 750G или Samsung Exynos 9611
7. Qualcomm Snapdragon 750G или Qualcomm Snapdragon 765G
8. Qualcomm Snapdragon 750G или Qualcomm Snapdragon 855
9. Qualcomm Snapdragon 750G или HiSilicon Kirin 980
10. Qualcomm Snapdragon 750G или MediaTek Helio G90T

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Snapdragon 750G с Snapdragon 888, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях