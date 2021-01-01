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Snapdragon 888 против Snapdragon 768G

Snapdragon 888
VS
Snapdragon 768G
Snapdragon 888
Snapdragon 768G

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 888 (с графикой Adreno 660) и Snapdragon 768G (Adreno 620). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 888
  • В 3 раза выше пропускная способность памяти (51.2 против 17 Гбит/с)
  • Показывает в 2.5 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (в 2 раза) баллов в AnTuTu 8 – 723K vs 354K
  • Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 7 месяцев позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 12%)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 888
vs
Snapdragon 768G

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 888 +104%
723674
Snapdragon 768G
354203
CPU 193435 108959
GPU 295493 101754
Memory 111279 63639
UX 97756 73240
Total score 723674 354203

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 888 и Snapdragon 768G

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.84 ГГц – Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
3x 2.42 ГГц – Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
4x 1.8 ГГц – Kryo 680 Silver (Cortex-A55)		 1x 2.8 ГГц – Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
1x 2.4 ГГц – Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2840 МГц 2800 МГц
Набор инструкций ARMv8.4-A ARMv8.3-A
Кэш L1 512 КБ -
Кэш L2 1 МБ -
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 5 нм 7 нм
TDP 10 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 660 Adreno 620
Архитектура Adreno 600 Adreno 600
Частота GPU 840 МГц 750 МГц
Вычислительных блоков 2 3
Шейдерных блоков 512 192
FLOPS 1720 Гфлопс 700 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 51.2 Гбит/сек До 17 Гбит/сек
Объем До 24 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 780 Hexagon 696
Тип накопителя UFS 3.0, UFS 3.1 UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 3200 x 1800
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 25МП 1x 192МП, 2x 22МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X60 X52
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 2500 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 210 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2020 года Май 2020 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели SM8350 SM7250-AC
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 888 Сайт Qualcomm Snapdragon 768G

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Комментарии

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