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Snapdragon 888 против Snapdragon 780G

Snapdragon 888
VS
Snapdragon 780G
Snapdragon 888
Snapdragon 780G

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 888 (с графикой Adreno 660) и Snapdragon 780G (Adreno 642). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 888
  • Набирает больше (на 37%) баллов в AnTuTu 8 – 722K vs 527K
  • На 18% выше частота процессора (2840 против 2400 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 888
vs
Snapdragon 780G

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 888 +37%
722126
Snapdragon 780G
527314
CPU 193435 161413
GPU 295493 164393
Memory 111279 85627
UX 97756 114231
Total score 722126 527314

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 888 и Snapdragon 780G

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.84 ГГц – Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
3x 2.42 ГГц – Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
4x 1.8 ГГц – Kryo 680 Silver (Cortex-A55)		 1x 2.4 ГГц – Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
3x 2.2 ГГц – Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
4x 1.9 ГГц – Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2840 МГц 2400 МГц
Набор инструкций ARMv8.4-A -
Кэш L1 512 КБ -
Кэш L2 1 МБ -
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 5 нм 5 нм
TDP 10 Вт -

Графический ускоритель

GPU Adreno 660 Adreno 642
Архитектура Adreno 600 Adreno 600
Частота GPU 840 МГц -
Вычислительных блоков 2 -
Шейдерных блоков 512 -
FLOPS 1720 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 51.2 Гбит/сек -
Объем До 24 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 780 Hexagon 770
Тип накопителя UFS 3.0, UFS 3.1 UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2220 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 25МП 1x 192МП, 2x 20МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X60 X53
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 2500 Мбит/с -
Скорость загрузки До 316 Мбит/с -
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2020 года Март 2021 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели SM8350 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 888 Сайт Qualcomm Snapdragon 780G

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Комментарии

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