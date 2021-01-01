Snapdragon 888 против Snapdragon 780G
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 888 (с графикой Adreno 660) и Snapdragon 780G (Adreno 642). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 888
- Набирает больше (на 37%) баллов в AnTuTu 8 – 722K vs 527K
- На 18% выше частота процессора (2840 против 2400 МГц
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|193435
|161413
|GPU
|295493
|164393
|Memory
|111279
|85627
|UX
|97756
|114231
|Total score
|722126
|527314
GeekBench 5
Single-Core Score
Snapdragon 888 +29%
1127
873
Multi-Core Score
Snapdragon 888 +67%
3717
2220
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 888 и Snapdragon 780G
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.84 ГГц – Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
3x 2.42 ГГц – Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
4x 1.8 ГГц – Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
|1x 2.4 ГГц – Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
3x 2.2 ГГц – Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
4x 1.9 ГГц – Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2840 МГц
|2400 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.4-A
|-
|Кэш L1
|512 КБ
|-
|Кэш L2
|1 МБ
|-
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Техпроцесс
|5 нм
|5 нм
|TDP
|10 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 660
|Adreno 642
|Архитектура
|Adreno 600
|Adreno 600
|Частота GPU
|840 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|2
|-
|Шейдерных блоков
|512
|-
|FLOPS
|1720 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|3200 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 51.2 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 24 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 780
|Hexagon 770
|Тип накопителя
|UFS 3.0, UFS 3.1
|UFS 3.0
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|2220 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП, 2x 25МП
|1x 192МП, 2x 20МП
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X60
|X53
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 24
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 2500 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 316 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Декабрь 2020 года
|Март 2021 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Номер модели
|SM8350
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 888
|Сайт Qualcomm Snapdragon 780G
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