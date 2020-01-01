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Snapdragon 888 против Snapdragon 801

Snapdragon 888
Snapdragon 888
VS
Snapdragon 801
Snapdragon 801

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 888 (Adreno 660) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Snapdragon 801 (Adreno 330). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 888
  • Более новый - выпущен на 6 лет и 10 месяцев позже
  • Набирает существенно больше (в 11.3 раз) баллов в AnTuTu 8 – 703K vs 62K
  • Меньший размер транзистора (5 против 28 нанометров)
  • В 3.4 раза выше пропускная способность памяти (50 против 14.9 Гбит/с)
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Выше частота графического ускорителя (на 21%)
  • На 14% выше частота процессора (2840 против 2500 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 888 +1030%
703647
Snapdragon 801
62293

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 888 и Snapdragon 801

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.84 ГГц – Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
3x 2.42 ГГц – Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
4x 1.8 ГГц – Kryo 680 Silver (Cortex-A55)		 4x 2.5 ГГц – Krait
Количество ядер 8 4
Частота 2840 МГц 2500 МГц
Набор инструкций ARMv8.4-A ARMv8-A
Кэш L1 512 КБ 128 КБ
Кэш L2 1 МБ 2 МБ
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 5 нм 28 нм
Количество транзисторов - 1 млрд.
TDP - 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 660 Adreno 330
Архитектура Adreno 600 Adreno 300
Частота GPU 700 МГц 578 МГц
Вычислительных блоков - 1
Шейдерных блоков - 128
FLOPS - 148 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR3
Частота памяти 3200 МГц 1866 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 50 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 780 Нет
Тип накопителя UFS 3.0, UFS 3.1 eMMC 5.0
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2560 x 2048
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 25МП 1x 21МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X60 -
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 5
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2500 Мбит/с До 150 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.2 4.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2020 года Февраль 2014 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели - MSM8974AC
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 888 Сайт Qualcomm Snapdragon 801

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Комментарии

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