Snapdragon 888 против Snapdragon 801
Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 888 (Adreno 660) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Snapdragon 801 (Adreno 330). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
100
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 888
- Более новый - выпущен на 6 лет и 10 месяцев позже
- Набирает существенно больше (в 11.3 раз) баллов в AnTuTu 8 – 703K vs 62K
- Меньший размер транзистора (5 против 28 нанометров)
- В 3.4 раза выше пропускная способность памяти (50 против 14.9 Гбит/с)
- Имеет на 4 ядра больше
- Выше частота графического ускорителя (на 21%)
- На 14% выше частота процессора (2840 против 2500 МГц
- Лучшая архитектура набора команд
- Более новая версия DirectX (12 vs 11)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 888 +628%
1136
156
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 888 +546%
3704
573
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 888 +1030%
703647
62293
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 888 и Snapdragon 801
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.84 ГГц – Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
3x 2.42 ГГц – Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
4x 1.8 ГГц – Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
|4x 2.5 ГГц – Krait
|Количество ядер
|8
|4
|Частота
|2840 МГц
|2500 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.4-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|512 КБ
|128 КБ
|Кэш L2
|1 МБ
|2 МБ
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Техпроцесс
|5 нм
|28 нм
|Количество транзисторов
|-
|1 млрд.
|TDP
|-
|6 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 660
|Adreno 330
|Архитектура
|Adreno 600
|Adreno 300
|Частота GPU
|700 МГц
|578 МГц
|Вычислительных блоков
|-
|1
|Шейдерных блоков
|-
|128
|FLOPS
|-
|148 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR3
|Частота памяти
|3200 МГц
|1866 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 50 Гбит/сек
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 16 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 780
|Нет
|Тип накопителя
|UFS 3.0, UFS 3.1
|eMMC 5.0
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|2560 x 2048
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП, 2x 25МП
|1x 21МП
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X60
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 5
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 2500 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 316 Мбит/с
|До 50 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.2
|4.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Декабрь 2020 года
|Февраль 2014 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|-
|MSM8974AC
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 888
|Сайт Qualcomm Snapdragon 801
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