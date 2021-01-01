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Snapdragon 888 Plus против Kirin 985

Snapdragon 888 Plus
VS
Kirin 985
Snapdragon 888 Plus
Kirin 985

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 888 Plus (с графикой Adreno 660) и HiSilicon Kirin 985 (Mali-G77 MP8). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 888 Plus
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
  • Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 3 месяца позже
  • На 16% выше частота процессора (2995 против 2580 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 888 Plus
vs
Kirin 985

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
CPU - 139377
GPU - 133940
Memory - 77188
UX - 66447
Total score - 408985
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 888 Plus и Kirin 985

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.995 ГГц – Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
3x 2.42 ГГц – Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
4x 1.8 ГГц – Kryo 680 Silver (Cortex-A55)		 1x 2.58 ГГц – Cortex-A76
3x 2.4 ГГц – Cortex-A76
4x 1.84 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2995 МГц 2580 МГц
Набор инструкций ARMv8.4-A ARMv8.2-A
Кэш L2 1 МБ -
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 5 нм 7 нм
TDP - 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 660 Mali-G77 MP8
Архитектура Adreno 600 Valhall
Частота GPU - 700 МГц
Вычислительных блоков - 8
Шейдерных блоков - 128
FLOPS - 652 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность - До 34.1 Гбит/сек
Объем До 24 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 780 Да
Тип накопителя UFS 3.0, UFS 3.1 UFS 2.1, UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 3120 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 25МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X60 Balong 5000
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 22
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 2500 Мбит/с До 1277 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 177 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Июнь 2021 года Апрель 2020 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 888 Plus -

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