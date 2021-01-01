Главная > Сравнение мобильных процессоров > Snapdragon 888 Plus vs Dimensity 1000 Plus – что лучше?

Snapdragon 888 Plus против Dimensity 1000 Plus

Snapdragon 888 Plus
VS
Dimensity 1000 Plus
Snapdragon 888 Plus
Dimensity 1000 Plus

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 888 Plus (с графикой Adreno 660) и MediaTek Dimensity 1000 Plus (Mali-G77 MC9). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 888 Plus
  • На 3.49 МБ больше кэша третьего уровня
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Dimensity
  • Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 2 месяца позже
  • На 15% выше частота процессора (2995 против 2600 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 888 Plus
vs
Dimensity 1000 Plus

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
CPU - 126387
GPU - 200202
Memory - 84772
UX - 72999
Total score - 484091
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 45 FPS
[Ultra]
Call of Duty: Mobile - 55 FPS
[High]
Fortnite - 28 FPS
[Medium]
Shadowgun Legends - 58 FPS
[Ultra]
World of Tanks Blitz - 56 FPS
[Ultra]
Mobile Legends: Bang Bang - 59 FPS
[Ultra]
Смартфон - iQOO Z1
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 888 Plus и Dimensity 1000 Plus

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.995 ГГц – Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
3x 2.42 ГГц – Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
4x 1.8 ГГц – Kryo 680 Silver (Cortex-A55)		 4x 2.6 ГГц – Cortex-A77
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2995 МГц 2600 МГц
Набор инструкций ARMv8.4-A ARMv8.3-A
Кэш L2 1 МБ -
Кэш L3 4 МБ 0.512 МБ
Техпроцесс 5 нм 7 нм
TDP - 10 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 660 Mali-G77 MC9
Архитектура Adreno 600 Valhall
Частота GPU - 850 МГц
Вычислительных блоков - 9
Шейдерных блоков - 144
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 1866 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность - До 29.87 Гбит/сек
Объем До 24 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 780 Да
Тип накопителя UFS 3.0, UFS 3.1 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 25МП 1x 80МП, 2x 32МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X60 -
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 2500 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 316 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Июнь 2021 года Май 2020 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 888 Plus Сайт MediaTek Dimensity 1000 Plus

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
1 (50%)
1 (50%)
Всего проголосовало: 2

Сравнения с конкурентами

1. Qualcomm Snapdragon 888 или 888 Plus
2. Apple A14 Bionic или Qualcomm Snapdragon 888 Plus
3. Qualcomm Snapdragon 865 или MediaTek Dimensity 1000 Plus
4. Qualcomm Snapdragon 720G или MediaTek Dimensity 1000 Plus
5. Qualcomm Snapdragon 845 или MediaTek Dimensity 1000 Plus
6. Qualcomm Snapdragon 888 или MediaTek Dimensity 1000 Plus
7. MediaTek Dimensity 1000 или 1000 Plus

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Dimensity 1000 Plus с Snapdragon 888 Plus, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях