Главная > Сравнение мобильных процессоров > Snapdragon 888 Plus vs Dimensity 1100 – что лучше?

Snapdragon 888 Plus против Dimensity 1100

Snapdragon 888 Plus
VS
Dimensity 1100
Snapdragon 888 Plus
Dimensity 1100

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 888 Plus (с графикой Adreno 660) и MediaTek Dimensity 1100 (Mali-G77 MC9). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 888 Plus
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Dimensity
  • На 1 МБ больше кэша третьего уровня
  • На 15% выше частота процессора (2995 против 2600 МГц)
  • Меньший размер транзистора (5 против 6 нанометров)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 888 Plus
vs
Dimensity 1100

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
CPU - 163137
GPU - 211430
Total score - 608228
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 58 FPS
[Low]
Call of Duty: Mobile - 60 FPS
[High]
Fortnite - 27 FPS
[High]
Shadowgun Legends - 68 FPS
[Ultra]
World of Tanks Blitz - 83 FPS
[Ultra]
Genshin Impact - 48 FPS
[Ultra]
Mobile Legends: Bang Bang - 60 FPS
[Ultra]
Смартфон - Oppo Realme Q3 Pro
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 888 Plus и Dimensity 1100

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.995 ГГц – Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
3x 2.42 ГГц – Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
4x 1.8 ГГц – Kryo 680 Silver (Cortex-A55)		 4x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2995 МГц 2600 МГц
Набор инструкций ARMv8.4-A ARMv8-A
Кэш L2 1 МБ 2 МБ
Кэш L3 4 МБ 3 МБ
Техпроцесс 5 нм 6 нм
TDP - 10 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 660 Mali-G77 MC9
Архитектура Adreno 600 Valhall
Частота GPU - 850 МГц
Вычислительных блоков - 9
Шейдерных блоков - 144
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 4266 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Объем До 24 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 780 Да
Тип накопителя UFS 3.0, UFS 3.1 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 25МП 1x 80МП, 2x 32МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X60 -
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 2500 Мбит/с -
Скорость загрузки До 316 Мбит/с -
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Июнь 2021 года Январь 2021 года
Класс Флагман Средний класс
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 888 Plus Сайт MediaTek Dimensity 1100

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Qualcomm Snapdragon 888 или 888 Plus
2. Apple A14 Bionic или Qualcomm Snapdragon 888 Plus
3. Qualcomm Snapdragon 865 или MediaTek Dimensity 1100
4. Qualcomm Snapdragon 720G или MediaTek Dimensity 1100
5. Qualcomm Snapdragon 870 или MediaTek Dimensity 1100
6. MediaTek Dimensity 1200 или Dimensity 1100
7. MediaTek Dimensity 1000L или Dimensity 1100

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Dimensity 1100 с Snapdragon 888 Plus, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях