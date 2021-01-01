Snapdragon 888 Plus против Dimensity 1100
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 888 Plus (с графикой Adreno 660) и MediaTek Dimensity 1100 (Mali-G77 MC9). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 888 Plus
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Dimensity
- На 1 МБ больше кэша третьего уровня
- На 15% выше частота процессора (2995 против 2600 МГц)
- Меньший размер транзистора (5 против 6 нанометров)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|-
|163137
|GPU
|-
|211430
|Total score
|-
|608228
GeekBench 5
Single-Core Score
Snapdragon 888 Plus +37%
1158
843
Multi-Core Score
3661
3414
Игры
|PUBG Mobile
|-
|58 FPS
[Low]
|Call of Duty: Mobile
|-
|60 FPS
[High]
|Fortnite
|-
|27 FPS
[High]
|Shadowgun Legends
|-
|68 FPS
[Ultra]
|World of Tanks Blitz
|-
|83 FPS
[Ultra]
|Genshin Impact
|-
|48 FPS
[Ultra]
|Mobile Legends: Bang Bang
|-
|60 FPS
[Ultra]
|Смартфон
|-
|Oppo Realme Q3 Pro
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 888 Plus и Dimensity 1100
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.995 ГГц – Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
3x 2.42 ГГц – Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
4x 1.8 ГГц – Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
|4x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2995 МГц
|2600 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.4-A
|ARMv8-A
|Кэш L2
|1 МБ
|2 МБ
|Кэш L3
|4 МБ
|3 МБ
|Техпроцесс
|5 нм
|6 нм
|TDP
|-
|10 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 660
|Mali-G77 MC9
|Архитектура
|Adreno 600
|Valhall
|Частота GPU
|-
|850 МГц
|Вычислительных блоков
|-
|9
|Шейдерных блоков
|-
|144
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|3200 МГц
|4266 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Объем
|До 24 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 780
|Да
|Тип накопителя
|UFS 3.0, UFS 3.1
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП, 2x 25МП
|1x 80МП, 2x 32МП
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, AV1, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X60
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 2500 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 316 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Июнь 2021 года
|Январь 2021 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 888 Plus
|Сайт MediaTek Dimensity 1100
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