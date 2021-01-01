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Exynos 1080 против A11 Bionic

Exynos 1080
VS
A11 Bionic
Exynos 1080
A11 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 1080 (Mali-G78 MP10) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A11 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 1080
  • В 3 раза выше пропускная способность памяти (44 против 14.9 Гбит/с)
  • Меньший размер транзистора (5 против 10 нанометров)
  • Набирает существенно больше (в 2 раза) баллов в AnTuTu 8 – 625K vs 312K
  • Более новый - выпущен на 3 года и 3 месяца позже
  • Имеет на 2 ядра больше
  • На 17% выше частота процессора (2800 против 2390 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 1080
vs
A11 Bionic

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 1080 +100%
625356
A11 Bionic
312950
CPU 174199 88563
GPU 239455 75396
Memory 114724 44020
UX 93301 40315
Total score 625356 312950
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 1080
844
A11 Bionic +9%
919
Multi-Core Score
Exynos 1080 +28%
2930
A11 Bionic
2286
Image compression - 128.4 Mpixels/s
Face detection - 21.9 images/s
Speech recognition - 45.2 words/s
Machine learning - 39.6 images/s
Camera shooting - 24.2 images/s
HTML 5 - 3.16 Mnodes/s
SQLite - 756.85 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 1080 и A11 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.8 ГГц – Cortex-A78
3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.39 ГГц – Monsoon
4x 2.39 ГГц – Mistral
Количество ядер 8 6
Частота 2800 МГц 2390 МГц
Набор инструкций ARMv8.3-A ARMv8-A
Кэш L1 - 64 КБ
Кэш L2 - 8 МБ
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 5 нм 10 нм
Количество транзисторов - 4.3 млрд.
TDP 9 Вт 8 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G78 MP10 Apple GPU
Архитектура Valhall 2 -
Частота GPU 800 МГц -
Вычислительных блоков 10 3
Шейдерных блоков 160 -
FLOPS - 325 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.1
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4
Частота памяти 2750 МГц 1866 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 44 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Neural Processor Neural Engine
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2960 x 1440 2436 x 1125
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 32МП 2x 12МП
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 200 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2020 года Сентябрь 2017 года
Класс Средний класс Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 1080 -

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Комментарии

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