Exynos 1080 против A11 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 1080 (Mali-G78 MP10) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A11 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
73
56
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
41
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
93
60
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
52
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 1080
- В 3 раза выше пропускная способность памяти (44 против 14.9 Гбит/с)
- Меньший размер транзистора (5 против 10 нанометров)
- Набирает существенно больше (в 2 раза) баллов в AnTuTu 8 – 625K vs 312K
- Более новый - выпущен на 3 года и 3 месяца позже
- Имеет на 2 ядра больше
- На 17% выше частота процессора (2800 против 2390 МГц)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|174199
|88563
|GPU
|239455
|75396
|Memory
|114724
|44020
|UX
|93301
|40315
|Total score
|625356
|312950
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
GeekBench 5
Single-Core Score
844
A11 Bionic +9%
919
Multi-Core Score
Exynos 1080 +28%
2930
2286
|Image compression
|-
|128.4 Mpixels/s
|Face detection
|-
|21.9 images/s
|Speech recognition
|-
|45.2 words/s
|Machine learning
|-
|39.6 images/s
|Camera shooting
|-
|24.2 images/s
|HTML 5
|-
|3.16 Mnodes/s
|SQLite
|-
|756.85 Krows/s
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 1080 и A11 Bionic
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.8 ГГц – Cortex-A78
3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.39 ГГц – Monsoon
4x 2.39 ГГц – Mistral
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|2800 МГц
|2390 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.3-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|64 КБ
|Кэш L2
|-
|8 МБ
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Техпроцесс
|5 нм
|10 нм
|Количество транзисторов
|-
|4.3 млрд.
|TDP
|9 Вт
|8 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G78 MP10
|Apple GPU
|Архитектура
|Valhall 2
|-
|Частота GPU
|800 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|10
|3
|Шейдерных блоков
|160
|-
|FLOPS
|-
|325 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.1
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4
|Частота памяти
|2750 МГц
|1866 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 44 Гбит/сек
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 3 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Neural Processor
|Neural Engine
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|2960 x 1440
|2436 x 1125
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП, 2x 32МП
|2x 12МП
|Запись видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, Motion JPEG
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 200 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2020 года
|Сентябрь 2017 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 1080
|-
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