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Exynos 1080 против A12 Bionic

Exynos 1080
Exynos 1080
VS
A12 Bionic
A12 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 1080 (Mali-G78 MP10) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A12 Bionic (Apple A12 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 1080
  • Набирает существенно больше (на 65%) баллов в AnTuTu 8 – 669K vs 405K
  • Более новый - выпущен на 2 года и 2 месяца позже
  • Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
  • Имеет на 2 ядра больше
  • На 12% выше частота процессора (2800 против 2490 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 1080
н/д
A12 Bionic
1128
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 1080
н/д
A12 Bionic
2921
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 1080 +65%
669037
A12 Bionic
405672

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 1080 и A12 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.8 ГГц – Cortex-A78
2x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.49 ГГц – Vortex
4x 1.6 ГГц – Tempest
Количество ядер 8 6
Частота 2800 МГц 2490 МГц
Набор инструкций - ARMv8.3-A
Кэш L1 - 128 КБ
Кэш L2 - 8 МБ
Техпроцесс 5 нм 7 нм
Количество транзисторов - 6.9 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G78 MP10 Apple A12 Bionic GPU
Архитектура Valhall 2 -
Ядер 10 4
FLOPS - 1000 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 1x 64 Бит
Пропускная способность - До 34.1 Гбит/сек
Объем - До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Neural Processor Да
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 2688 x 1242
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 32МП 2x 12МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV Protected AAC, AAC‑LC, Apple Lossless, HE‑AAC, Linear PCM, AAX и AAX+, HE‑AAC v2, MP3

Связь и сети

Поддержка 4G - LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания - До 1000 Мбит/с
Скорость загрузки - До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2020 года Сентябрь 2018 года
Класс Средний класс Флагман

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Комментарии

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