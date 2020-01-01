Exynos 1080 против A12X Bionic
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 1080 (с графикой Mali-G78 MP10) и Apple A12X Bionic (Apple A12X Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
98
96
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
78
100
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
93
75
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
90
93
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 1080
- Более новый - выпущен на 2 года и 1 месяц позже
- Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
- На 12% выше частота процессора (2800 против 2500 МГц
- Набирает немного больше (на 6%) баллов в AnTuTu 8 – 669K vs 633K
Преимущества Apple A12X Bionic
- Более новая версия DirectX (12.1 vs 12)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
1133
Geekbench 5 (многоядерный)
4664
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 1080 +6%
669037
633156
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.8 ГГц – Cortex-A78
2x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|4x 2.5 ГГц – Vortex
4x 1.59 ГГц – Tempest
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2800 МГц
|2500 МГц
|Набор инструкций
|-
|ARMv8.3-A
|Кэш L1
|-
|2048 КБ
|Кэш L2
|-
|8 МБ
|Техпроцесс
|5 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|-
|10 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G78 MP10
|Apple A12X Bionic GPU
|Архитектура
|Valhall 2
|-
|Ядер
|10
|7
|FLOPS
|-
|1300 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12.1
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|-
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 64 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 31 Гбит/сек
|Объем
|-
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Neural Processor
|Да
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|4096 x 2160
|2732 x 2048
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП, 2x 32МП
|-
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|8K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|Apple Lossless, HE‑AAC v2, Linear PCM, AAX и AAX+
Связь и сети
|Поддержка 4G
|-
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|-
|До 1000 Мбит/с
|Скорость загрузки
|-
|До 350 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2020 года
|Октябрь 2018 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
Опрос
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1