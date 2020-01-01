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Exynos 1080 против A12X Bionic

Exynos 1080
Exynos 1080
VS
A12X Bionic
A12X Bionic

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 1080 (с графикой Mali-G78 MP10) и Apple A12X Bionic (Apple A12X Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 1080
  • Более новый - выпущен на 2 года и 1 месяц позже
  • Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
  • На 12% выше частота процессора (2800 против 2500 МГц
  • Набирает немного больше (на 6%) баллов в AnTuTu 8 – 669K vs 633K
Преимущества Apple A12X Bionic
  • Более новая версия DirectX (12.1 vs 12)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 1080 +6%
669037
A12X Bionic
633156

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 1080 и A12X Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.8 ГГц – Cortex-A78
2x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.5 ГГц – Vortex
4x 1.59 ГГц – Tempest
Количество ядер 8 8
Частота 2800 МГц 2500 МГц
Набор инструкций - ARMv8.3-A
Кэш L1 - 2048 КБ
Кэш L2 - 8 МБ
Техпроцесс 5 нм 7 нм
Количество транзисторов - 10 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G78 MP10 Apple A12X Bionic GPU
Архитектура Valhall 2 -
Ядер 10 7
FLOPS - 1300 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 64 Бит
Пропускная способность - До 31 Гбит/сек
Объем - До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Neural Processor Да
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 2732 x 2048
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 32МП -
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 8K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV Apple Lossless, HE‑AAC v2, Linear PCM, AAX и AAX+

Связь и сети

Поддержка 4G - LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания - До 1000 Мбит/с
Скорость загрузки - До 350 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2020 года Октябрь 2018 года
Класс Средний класс Флагман

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Комментарии

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