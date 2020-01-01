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Exynos 1080 против A13 Bionic

Exynos 1080
Exynos 1080
VS
A13 Bionic
A13 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 1080 (Mali-G78 MP10) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A13 Bionic (Apple A13 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 1080
  • Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
  • Набирает больше (на 40%) баллов в AnTuTu 8 – 669K vs 478K
  • Имеет на 2 ядра больше
  • Более новый - выпущен на 1 год и 2 месяца позже
  • На 5% выше частота процессора (2800 против 2660 МГц
Преимущества Apple A13 Bionic
  • Более новая версия DirectX (12.1 vs 12)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 1080
н/д
A13 Bionic
1354
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 1080
н/д
A13 Bionic
3548
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 1080 +40%
669037
A13 Bionic
478071

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 1080 и A13 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.8 ГГц – Cortex-A78
2x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.66 ГГц – Lightning
4x 1.6 ГГц – Thunder
Количество ядер 8 6
Частота 2800 МГц 2660 МГц
Набор инструкций - ARMv8.3-A
Кэш L1 - 48 КБ
Кэш L2 - 4 МБ
Техпроцесс 5 нм 7 нм
Количество транзисторов - 8.5 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G78 MP10 Apple A13 Bionic GPU
Архитектура Valhall 2 -
Ядер 10 4
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.1
Версия DirectX 12 12.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Шина 4x 16 Бит 2x 32 Бит

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Neural Processor Yes, Neural Engine
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 2688 x 1242
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 32МП -
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Поддержка 4G - LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания - До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки - До 220 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2020 года Сентябрь 2019 года
Класс Средний класс Флагман

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Комментарии

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