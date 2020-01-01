Exynos 1080 против A13 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 1080 (Mali-G78 MP10) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A13 Bionic (Apple A13 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
98
74
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
94
93
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
93
78
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
95
83
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 1080
- Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
- Набирает больше (на 40%) баллов в AnTuTu 8 – 669K vs 478K
- Имеет на 2 ядра больше
- Более новый - выпущен на 1 год и 2 месяца позже
- На 5% выше частота процессора (2800 против 2660 МГц
Преимущества Apple A13 Bionic
- Более новая версия DirectX (12.1 vs 12)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
1354
Geekbench 5 (многоядерный)
3548
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 1080 +40%
669037
478071
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.8 ГГц – Cortex-A78
2x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.66 ГГц – Lightning
4x 1.6 ГГц – Thunder
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|2800 МГц
|2660 МГц
|Набор инструкций
|-
|ARMv8.3-A
|Кэш L1
|-
|48 КБ
|Кэш L2
|-
|4 МБ
|Техпроцесс
|5 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|-
|8.5 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G78 MP10
|Apple A13 Bionic GPU
|Архитектура
|Valhall 2
|-
|Ядер
|10
|4
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.1
|Версия DirectX
|12
|12.1
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 32 Бит
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Neural Processor
|Yes, Neural Engine
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|4096 x 2160
|2688 x 1242
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП, 2x 32МП
|-
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, Motion JPEG
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+
Связь и сети
|Поддержка 4G
|-
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|-
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|-
|До 220 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2020 года
|Сентябрь 2019 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
Опрос
10 (90.9%)
1 (9.1%)
Всего проголосовало: 11