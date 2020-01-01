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Exynos 1080 против A14 Bionic

Exynos 1080
Exynos 1080
VS
A14 Bionic
A14 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 1080 (Mali-G78 MP10) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A14 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 1080
  • Имеет на 2 ядра больше
  • Набирает больше (на 14%) баллов в AnTuTu 8 – 669K vs 584K
Преимущества Apple A14 Bionic
  • На 11% выше частота процессора (3100 против 2800 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 1080
н/д
A14 Bionic
1606
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 1080
н/д
A14 Bionic
3884
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 1080 +14%
669037
A14 Bionic
584736

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 1080 и A14 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.8 ГГц – Cortex-A78
2x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 3.1 ГГц – Lightning
4x 1.8 ГГц – Thunder
Количество ядер 8 6
Частота 2800 МГц 3100 МГц
Набор инструкций - ARMv8.4-A
Техпроцесс 5 нм 5 нм
Количество транзисторов - 11.8 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G78 MP10 Apple GPU
Архитектура Valhall 2 -
Ядер 10 4
Версия Vulcan 1.1 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти - 2750 МГц
Шина 4x 16 Бит -

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Neural Processor Neural Engine
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 2732 x 2048
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 32МП -
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Поддержка 5G Да Да
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2020 года Сентябрь 2020 года
Класс Средний класс Флагман

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Комментарии

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