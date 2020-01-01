Exynos 1080 против A14 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 1080 (Mali-G78 MP10) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A14 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
98
90
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
94
99
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
93
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
96
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 1080
- Имеет на 2 ядра больше
- Набирает больше (на 14%) баллов в AnTuTu 8 – 669K vs 584K
Преимущества Apple A14 Bionic
- На 11% выше частота процессора (3100 против 2800 МГц
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
1606
Geekbench 5 (многоядерный)
3884
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 1080 +14%
669037
584736
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.8 ГГц – Cortex-A78
2x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|2x 3.1 ГГц – Lightning
4x 1.8 ГГц – Thunder
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|2800 МГц
|3100 МГц
|Набор инструкций
|-
|ARMv8.4-A
|Техпроцесс
|5 нм
|5 нм
|Количество транзисторов
|-
|11.8 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G78 MP10
|Apple GPU
|Архитектура
|Valhall 2
|-
|Ядер
|10
|4
|Версия Vulcan
|1.1
|-
|Версия OpenCL
|2.0
|-
|Версия DirectX
|12
|-
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|-
|2750 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|-
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Neural Processor
|Neural Engine
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|4096 x 2160
|2732 x 2048
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП, 2x 32МП
|-
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9, Motion JPEG
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+
Связь и сети
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2020 года
|Сентябрь 2020 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
Опрос
36 (80%)
9 (20%)
Всего проголосовало: 45