Exynos 1080 против A15 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 1080 (Mali-G78 MP10) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A15 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
73
99
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
95
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
89
93
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
97
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 1080
- Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A15 Bionic
- Набирает больше (на 16%) баллов в AnTuTu 9 – 840K vs 724K
- Более новый - выпущен на 10 месяцев позже
- На 14% выше частота процессора (3200 против 2800 МГц)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|181167
|214698
|GPU
|266274
|324552
|Memory
|125393
|167472
|UX
|141818
|132953
|Total score
|724712
|840854
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
GeekBench 5
Single-Core Score
848
A15 Bionic +108%
1764
Multi-Core Score
3004
A15 Bionic +62%
4862
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 1080 и A15 Bionic
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.8 ГГц – Cortex-A78
3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|2x 3.2 ГГц – Avalanche
4x 1.8 ГГц – Blizzard
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|2800 МГц
|3200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.3-A
|ARMv8.5-A
|Кэш L2
|-
|8 МБ
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Техпроцесс
|5 нм
|5 нм
|Количество транзисторов
|-
|15 млрд.
|TDP
|9 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G78 MP10
|Apple GPU
|Архитектура
|Valhall 2
|-
|Частота GPU
|800 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|10
|5
|Шейдерных блоков
|160
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|-
|Версия OpenCL
|2.0
|-
|Версия DirectX
|12
|-
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|-
|Частота памяти
|2750 МГц
|2750 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|-
|Пропускная способность
|До 44 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 8 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Neural Processor
|Neural Engine
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|2960 x 1440
|-
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП, 2x 32МП
|-
|Запись видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, Motion JPEG
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 24
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 200 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2020 года
|Сентябрь 2021 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|-
|APL1W05
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 1080
|-
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