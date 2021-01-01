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Exynos 1080 против A15 Bionic

Exynos 1080
VS
A15 Bionic
Exynos 1080
A15 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 1080 (Mali-G78 MP10) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A15 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 1080
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A15 Bionic
  • Набирает больше (на 16%) баллов в AnTuTu 9 – 840K vs 724K
  • Более новый - выпущен на 10 месяцев позже
  • На 14% выше частота процессора (3200 против 2800 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 1080
vs
A15 Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 1080
724712
A15 Bionic +16%
840854
CPU 181167 214698
GPU 266274 324552
Memory 125393 167472
UX 141818 132953
Total score 724712 840854
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 1080
848
A15 Bionic +108%
1764
Multi-Core Score
Exynos 1080
3004
A15 Bionic +62%
4862

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 1080 и A15 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.8 ГГц – Cortex-A78
3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 3.2 ГГц – Avalanche
4x 1.8 ГГц – Blizzard
Количество ядер 8 6
Частота 2800 МГц 3200 МГц
Набор инструкций ARMv8.3-A ARMv8.5-A
Кэш L2 - 8 МБ
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 5 нм 5 нм
Количество транзисторов - 15 млрд.
TDP 9 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-G78 MP10 Apple GPU
Архитектура Valhall 2 -
Частота GPU 800 МГц -
Вычислительных блоков 10 5
Шейдерных блоков 160 -
Версия Vulcan 1.1 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 -
Частота памяти 2750 МГц 2750 МГц
Шина 4x 16 Бит -
Пропускная способность До 44 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Neural Processor Neural Engine
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2960 x 1440 -
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 32МП -
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с -
Скорость загрузки До 200 Мбит/с -
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2020 года Сентябрь 2021 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели - APL1W05
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 1080 -

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Комментарии

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