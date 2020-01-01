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Exynos 1080 против Kirin 810

Exynos 1080
Exynos 1080
VS
Kirin 810
Kirin 810

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 1080 (с графикой Mali-G78 MP10) и HiSilicon Kirin 810 (Mali-G52 MP6). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 1080
  • Набирает существенно больше (в 2 раза) баллов в AnTuTu 8 – 641K vs 325K
  • Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
  • На 27% выше частота процессора (2800 против 2200 МГц
  • Более новый - выпущен на 1 год и 5 месяцев позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 1080 +41%
860
Kirin 810
610
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 1080 +45%
2970
Kirin 810
2043
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 1080 +97%
641417
Kirin 810
325517

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 1080 и Kirin 810

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.8 ГГц – Cortex-A78
3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 1.9 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2800 МГц 2200 МГц
Набор инструкций - ARMv8.2-A
Кэш L1 - 256 КБ
Кэш L2 - 1 МБ
Техпроцесс 5 нм 7 нм
Количество транзисторов - 6.9 млрд.
TDP - 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G78 MP10 Mali-G52 MP6
Архитектура Valhall 2 Rogue
Частота GPU - 820 МГц
Вычислительных блоков - 6
Шейдерных блоков - 96
FLOPS - 551 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Объем - До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Neural Processor Да
Тип накопителя UFS 3.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2960 x 1440 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 32МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 60FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 200 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2020 года Июнь 2019 года
Класс Средний класс Средний класс
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 1080 -

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Комментарии

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