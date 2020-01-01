Exynos 1080 против Kirin 810
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 1080 (с графикой Mali-G78 MP10) и HiSilicon Kirin 810 (Mali-G52 MP6). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
81
49
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
75
38
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
93
74
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
82
53
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 1080
- Набирает существенно больше (в 2 раза) баллов в AnTuTu 8 – 641K vs 325K
- Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
- На 27% выше частота процессора (2800 против 2200 МГц
- Более новый - выпущен на 1 год и 5 месяцев позже
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 1080 +41%
860
610
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 1080 +45%
2970
2043
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 1080 +97%
641417
325517
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 1080 и Kirin 810
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.8 ГГц – Cortex-A78
3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 1.9 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2800 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|-
|ARMv8.2-A
|Кэш L1
|-
|256 КБ
|Кэш L2
|-
|1 МБ
|Техпроцесс
|5 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|-
|6.9 млрд.
|TDP
|-
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G78 MP10
|Mali-G52 MP6
|Архитектура
|Valhall 2
|Rogue
|Частота GPU
|-
|820 МГц
|Вычислительных блоков
|-
|6
|Шейдерных блоков
|-
|96
|FLOPS
|-
|551 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|-
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Объем
|-
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Neural Processor
|Да
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2960 x 1440
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП, 2x 32МП
|1x 48МП, 2x 20МП
|Запись видео
|4K при 60FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 200 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2020 года
|Июнь 2019 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 1080
|-
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