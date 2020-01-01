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Exynos 1080 против Kirin 820

Exynos 1080
Exynos 1080
VS
Kirin 820
Kirin 820

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 1080 (с графикой Mali-G78 MP10) и HiSilicon Kirin 820 (Mali-G57 MP6). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 1080
  • Набирает существенно больше (на 77%) баллов в AnTuTu 8 – 669K vs 378K
  • Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
  • На 19% выше частота процессора (2800 против 2360 МГц
  • Более новый - выпущен на 8 месяцев позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 1080
н/д
Kirin 820
2477
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 1080 +77%
669037
Kirin 820
378113

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 1080 и Kirin 820

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.8 ГГц – Cortex-A78
2x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 1x 2.36 ГГц – Cortex-A76
3x 2.22 ГГц – Cortex-A76
4x 1.84 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2800 МГц 2360 МГц
Набор инструкций - ARMv8.2-A
Техпроцесс 5 нм 7 нм

Графический ускоритель

GPU Mali-G78 MP10 Mali-G57 MP6
Архитектура Valhall 2 Valhall
Ядер 10 6
FLOPS - 579 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность - До 31.78 Гбит/сек
Объем - До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Neural Processor Да
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 3360 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 32МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Balong 5000
Поддержка 4G - LTE Cat. 22
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания - До 1600 Мбит/с
Скорость загрузки - До 200 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2020 года Март 2020 года
Класс Средний класс Средний класс

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Комментарии

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