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Exynos 1080 против Kirin 9000

Exynos 1080
Exynos 1080
VS
Kirin 9000
Kirin 9000

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 1080 (с графикой Mali-G78 MP10) и HiSilicon Kirin 9000 (Mali-G78 MP24). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества HiSilicon Kirin 9000
  • На 12% выше частота процессора (3130 против 2800 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 1080
н/д
Kirin 9000
1031
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 1080
н/д
Kirin 9000
3750
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 1080
669037
Kirin 9000 +3%
689659

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 1080 и Kirin 9000

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.8 ГГц – Cortex-A78
2x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 1x 3.13 ГГц – Cortex-A77
3x 2.54 ГГц – Cortex-A77
4x 2.05 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2800 МГц 3130 МГц
Набор инструкций - ARMv8.2-A
Техпроцесс 5 нм 5 нм
Количество транзисторов - 15.3 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G78 MP10 Mali-G78 MP24
Архитектура Valhall 2 Valhall 2
Ядер 10 24
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти - 2750 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность - До 44 Гбит/сек
Объем - До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Neural Processor AI accelerator
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 -
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 32МП -
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Balong 5000
Поддержка 5G Да Да
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2020 года Октябрь 2020 года
Класс Средний класс Флагман

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6 (46.2%)
7 (53.8%)
Всего проголосовало: 13

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Комментарии

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