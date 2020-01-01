Exynos 1080 против Kirin 9000E
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 1080 (с графикой Mali-G78 MP10) и HiSilicon Kirin 9000E (Mali-G78 MP22). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
81
88
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
75
77
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
93
91
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
82
85
Основные отличия
Преимущества HiSilicon Kirin 9000E
- На 12% выше частота процессора (3130 против 2800 МГц
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
860
Kirin 9000E +16%
997
Geekbench 5 (многоядерный)
2970
Kirin 9000E +23%
3643
AnTuTu Benchmark 8
641417
Kirin 9000E +2%
651115
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 1080 и Kirin 9000E
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.8 ГГц – Cortex-A78
3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|1x 3.13 ГГц – Cortex-A77
3x 2.54 ГГц – Cortex-A77
4x 2.05 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2800 МГц
|3130 МГц
|Набор инструкций
|-
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|5 нм
|5 нм
|Количество транзисторов
|-
|15.3 млрд.
|TDP
|-
|6 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G78 MP10
|Mali-G78 MP22
|Архитектура
|Valhall 2
|Valhall 2
|Вычислительных блоков
|-
|22
|Шейдерных блоков
|-
|352
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|-
|2750 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 44 Гбит/сек
|Объем
|-
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Neural Processor
|AI accelerator
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|2960 x 1440
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП, 2x 32МП
|-
|Запись видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|Balong 5000
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|-
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 200 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2020 года
|Октябрь 2020 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 1080
|Сайт HiSilicon Kirin 9000E
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