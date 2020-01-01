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Exynos 1080 против Kirin 990 (5G)

Exynos 1080
Exynos 1080
VS
Kirin 990 (5G)
Kirin 990 (5G)

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 1080 (с графикой Mali-G78 MP10) и HiSilicon Kirin 990 (5G) (Mali G76 MP16). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 1080
  • Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
  • Набирает больше (на 33%) баллов в AnTuTu 8 – 669K vs 502K
  • Более новый - выпущен на 1 год и 1 месяц позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 1080 +33%
669037
Kirin 990 (5G)
502962

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 1080 и Kirin 990 (5G)

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.8 ГГц – Cortex-A78
2x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.86 ГГц – Cortex-A76
2x 2.36 ГГц – Cortex-A76
4x 1.95 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2800 МГц 2860 МГц
Набор инструкций - ARMv8-A
Кэш L2 - 512 КБ
Техпроцесс 5 нм 7 нм
Количество транзисторов - 8 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G78 MP10 Mali G76 MP16
Архитектура Valhall 2 Bifrost
Частота GPU - 700 МГц
Ядер 10 16
FLOPS - 896 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность - До 31.78 Гбит/сек
Объем - До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Neural Processor Da Vinci
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1, UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 32МП -
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VC-1
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Balong 5G
Поддержка 4G - LTE Cat. 21
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания - До 2300 Мбит/с
Скорость загрузки - До 1250 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2020 года Октябрь 2019 года
Класс Средний класс Флагман
Официальный сайт - Сайт HiSilicon Kirin 990 (5G)

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Комментарии

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