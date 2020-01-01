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Exynos 1080 против Dimensity 1000

Exynos 1080
Exynos 1080
VS
Dimensity 1000
Dimensity 1000

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 1080 (с графикой Mali-G78 MP10) и MediaTek Dimensity 1000 (Mali-G77 MP9). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 1080
  • Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
  • Набирает больше (на 29%) баллов в AnTuTu 8 – 669K vs 517K
  • Более новый - выпущен на позже
  • На 8% выше частота процессора (2800 против 2600 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 1080 +29%
669037
Dimensity 1000
517932

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 1080 и Dimensity 1000

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.8 ГГц – Cortex-A78
2x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.6 ГГц – Cortex-A77
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2800 МГц 2600 МГц
Набор инструкций - ARMv8.3-A
Техпроцесс 5 нм 7 нм

Графический ускоритель

GPU Mali-G78 MP10 Mali-G77 MP9
Архитектура Valhall 2 Valhall
Ядер 10 9
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти - 1866 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность - До 29.87 Гбит/сек
Объем - До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Neural Processor Да
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 32МП 1x 80МП, 2x 32МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G - LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания - До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки - До 211 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2020 года Ноябрь 2019 года
Класс Средний класс Флагман
Официальный сайт - Сайт MediaTek Dimensity 1000

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Комментарии

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