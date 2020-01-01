Exynos 1080 против Dimensity 1000
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 1080 (с графикой Mali-G78 MP10) и MediaTek Dimensity 1000 (Mali-G77 MP9). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
98
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
94
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
93
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
95
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 1080
- Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
- Набирает больше (на 29%) баллов в AnTuTu 8 – 669K vs 517K
- Более новый - выпущен на позже
- На 8% выше частота процессора (2800 против 2600 МГц
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
808
Geekbench 5 (многоядерный)
3089
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 1080 +29%
669037
517932
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.8 ГГц – Cortex-A78
2x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|4x 2.6 ГГц – Cortex-A77
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2800 МГц
|2600 МГц
|Набор инструкций
|-
|ARMv8.3-A
|Техпроцесс
|5 нм
|7 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G78 MP10
|Mali-G77 MP9
|Архитектура
|Valhall 2
|Valhall
|Ядер
|10
|9
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|-
|1866 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 29.87 Гбит/сек
|Объем
|-
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Neural Processor
|Да
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.0
|Макс. разрешение дисплея
|4096 x 2160
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП, 2x 32МП
|1x 80МП, 2x 32МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, AV1, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|-
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|-
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|-
|До 211 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2020 года
|Ноябрь 2019 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Официальный сайт
|-
|Сайт MediaTek Dimensity 1000
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