Exynos 1080 против Dimensity 1200
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 1080 (с графикой Mali-G78 MP10) и MediaTek Dimensity 1200 (Mali-G77 MC9). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
98
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
75
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
93
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
89
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 1080
- Меньший размер транзистора (5 против 6 нанометров)
Преимущества MediaTek Dimensity 1200
- На 7% выше частота процессора (3000 против 2800 МГц
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|Total score
|637174
|623034
GeekBench 5
Single-Core Score
860
Multi-Core Score
3000
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 1080 и Dimensity 1200
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.8 ГГц – Cortex-A78
3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|1x 3 ГГц – Cortex-A78
3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2800 МГц
|3000 МГц
|Набор инструкций
|-
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|5 нм
|6 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G78 MP10
|Mali-G77 MC9
|Архитектура
|Valhall 2
|Valhall
|Вычислительных блоков
|-
|9
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|-
|4266 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Объем
|-
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Neural Processor
|Да
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|2960 x 1440
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП, 2x 32МП
|1x 200МП, 2x 32МП
|Запись видео
|4K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, AV1, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|-
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 200 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2020 года
|Январь 2021 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 1080
|Сайт MediaTek Dimensity 1200
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