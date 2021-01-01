Exynos 1080 против Dimensity 800
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 1080 (с графикой Mali-G78 MP10) и MediaTek Dimensity 800 (Mali-G57 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
73
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
93
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 1080
- В 2.6 раза выше пропускная способность памяти (44 против 17.07 Гбит/с)
- Набирает существенно больше (в 2 раза) баллов в AnTuTu 8 – 625K vs 313K
- На 40% выше частота процессора (2800 против 2000 МГц)
- Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
- Выше частота графического ускорителя (на 23%)
- Более новый - выпущен на 11 месяцев позже
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|174199
|-
|GPU
|239455
|-
|Memory
|114724
|-
|UX
|93301
|-
|Total score
|625356
|313868
GeekBench 5
Single-Core Score
Exynos 1080 +55%
844
543
Multi-Core Score
Exynos 1080 +34%
2930
2187
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 1080 и Dimensity 800
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.8 ГГц – Cortex-A78
3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|4x 2 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2800 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.3-A
|ARMv8-A
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Техпроцесс
|5 нм
|7 нм
|TDP
|9 Вт
|10 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G78 MP10
|Mali-G57 MC4
|Архитектура
|Valhall 2
|Valhall
|Частота GPU
|800 МГц
|650 МГц
|Вычислительных блоков
|10
|4
|Шейдерных блоков
|160
|64
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2750 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 44 Гбит/сек
|До 17.07 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Neural Processor
|Да
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|2960 x 1440
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП, 2x 32МП
|1x 80МП, 2x 32МП
|Запись видео
|4K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 200 Мбит/с
|До 211 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.2
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2020 года
|Декабрь 2019 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 1080
|Сайт MediaTek Dimensity 800
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