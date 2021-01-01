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Exynos 1080 против Dimensity 800

Exynos 1080
VS
Dimensity 800
Exynos 1080
Dimensity 800

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 1080 (с графикой Mali-G78 MP10) и MediaTek Dimensity 800 (Mali-G57 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 1080
  • В 2.6 раза выше пропускная способность памяти (44 против 17.07 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (в 2 раза) баллов в AnTuTu 8 – 625K vs 313K
  • На 40% выше частота процессора (2800 против 2000 МГц)
  • Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 23%)
  • Более новый - выпущен на 11 месяцев позже
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 1080
vs
Dimensity 800

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 1080 +99%
625356
Dimensity 800
313868
CPU 174199 -
GPU 239455 -
Memory 114724 -
UX 93301 -
Total score 625356 313868
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 1080 +55%
844
Dimensity 800
543
Multi-Core Score
Exynos 1080 +34%
2930
Dimensity 800
2187

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 1080 и Dimensity 800

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.8 ГГц – Cortex-A78
3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 4x 2 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2800 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.3-A ARMv8-A
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 5 нм 7 нм
TDP 9 Вт 10 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G78 MP10 Mali-G57 MC4
Архитектура Valhall 2 Valhall
Частота GPU 800 МГц 650 МГц
Вычислительных блоков 10 4
Шейдерных блоков 160 64
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 44 Гбит/сек До 17.07 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Neural Processor Да
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2960 x 1440 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 32МП 1x 80МП, 2x 32МП
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 200 Мбит/с До 211 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.2 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2020 года Декабрь 2019 года
Класс Средний класс Средний класс
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 1080 Сайт MediaTek Dimensity 800

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Комментарии

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