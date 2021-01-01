Главная > Сравнение мобильных процессоров > Exynos 1080 vs Dimensity 800U – что лучше?

Exynos 1080 против Dimensity 800U

Exynos 1080
VS
Dimensity 800U
Exynos 1080
Dimensity 800U

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 1080 (с графикой Mali-G78 MP10) и MediaTek Dimensity 800U (Mali-G57 MC3). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 1080
  • В 2.6 раза выше пропускная способность памяти (44 против 17.07 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (на 86%) баллов в AnTuTu 9 – 728K vs 392K
  • Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
  • На 17% выше частота процессора (2800 против 2400 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Dimensity 800U
  • Выше частота графического ускорителя (на 6%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 1080
vs
Dimensity 800U

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 1080 +86%
728138
Dimensity 800U
392278
CPU 181167 111703
GPU 266274 100841
Memory 125393 67669
UX 141818 104529
Total score 728138 392278
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Exynos 1080 +55%
3004
Dimensity 800U
1935

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 44 FPS
[Ultra]
Call of Duty: Mobile - 47 FPS
[Medium]
Fortnite - 28 FPS
[Low]
Shadowgun Legends - 39 FPS
[Ultra]
World of Tanks Blitz - 51 FPS
[Ultra]
Genshin Impact - 35 FPS
[Low]
Mobile Legends: Bang Bang - 55 FPS
[Ultra]
Смартфон - Oppo Realme 7 5G
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 1080 и Dimensity 800U

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.8 ГГц – Cortex-A78
3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.4 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2800 МГц 2400 МГц
Набор инструкций ARMv8.3-A ARMv8-A
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 5 нм 7 нм
TDP 9 Вт 10 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G78 MP10 Mali-G57 MC3
Архитектура Valhall 2 Valhall
Частота GPU 800 МГц 850 МГц
Вычислительных блоков 10 3
Шейдерных блоков 160 48
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 44 Гбит/сек До 17.07 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Neural Processor Да
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2960 x 1440 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 32МП 1x 64МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 200 Мбит/с До 211 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.2 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2020 года Август 2020 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели S5E9815 MT6853T
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 1080 Сайт MediaTek Dimensity 800U

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

1. Snapdragon 765G против Exynos 1080
2. Snapdragon 870 против Exynos 1080
3. Snapdragon 750G против Exynos 1080
4. Exynos 990 против Exynos 1080
5. A15 Bionic против Exynos 1080
6. Snapdragon 765G против Dimensity 800U
7. Snapdragon 732G против Dimensity 800U
8. Snapdragon 750G против Dimensity 800U
9. Snapdragon 860 против Dimensity 800U
10. Helio G90T против Dimensity 800U

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Dimensity 800U с Exynos 1080, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры