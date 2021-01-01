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Exynos 1080 против Dimensity 810

Exynos 1080
VS
Dimensity 810
Exynos 1080
Dimensity 810

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 1080 (с графикой Mali-G78 MP10) и MediaTek Dimensity 810 (Mali-G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 1080
  • В 2.6 раза выше пропускная способность памяти (44 против 17.07 Гбит/с)
  • На 2 МБ больше кэша третьего уровня
  • Набирает существенно больше (на 84%) баллов в AnTuTu 9 – 714K vs 387K
  • На 17% выше частота процессора (2800 против 2400 МГц)
  • Меньший размер транзистора (5 против 6 нанометров)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Dimensity 810
  • Более новый - выпущен на 9 месяцев позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 6%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 1080
vs
Dimensity 810

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 1080 +84%
714451
Dimensity 810
387476
CPU 181167 113696
GPU 256274 85477
Memory 125393 76385
UX 141818 105966
Total score 714451 387476
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 1080 +35%
848
Dimensity 810
626
Multi-Core Score
Exynos 1080 +53%
2956
Dimensity 810
1932
Image compression 153.1 Mpixels/s -
Face detection 30 images/s -
Speech recognition 53.1 words/s -
Machine learning 53.7 images/s -
Camera shooting 25.9 images/s -
HTML 5 3.53 Mnodes/s -
SQLite 875.8 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 1080 и Dimensity 810

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.8 ГГц – Cortex-A78
3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.4 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2800 МГц 2400 МГц
Набор инструкций ARMv8.3-A ARMv8-A
Кэш L1 - 512 КБ
Кэш L2 - 1 МБ
Кэш L3 4 МБ 2 МБ
Техпроцесс 5 нм 6 нм
Количество транзисторов - 12 млрд.
TDP 9 Вт 8 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G78 MP10 Mali-G57 MC2
Архитектура Valhall 2 Valhall
Частота GPU 800 МГц 850 МГц
Вычислительных блоков 10 2
Шейдерных блоков 160 32
FLOPS - 208 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 44 Гбит/сек До 17.07 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Neural Processor Да
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2960 x 1440 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 32МП 1x 64МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 60FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с -
Скорость загрузки До 200 Мбит/с -
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.2 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2020 года Август 2021 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели S5E9815 MT6833V
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 1080 Сайт MediaTek Dimensity 810

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