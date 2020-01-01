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Exynos 1080 против Dimensity 820

Exynos 1080
Exynos 1080
VS
Dimensity 820
Dimensity 820

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 1080 (с графикой Mali-G78 MP10) и MediaTek Dimensity 820 ( Mali-G57 MC5). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 1080
  • Набирает существенно больше (на 64%) баллов в AnTuTu 8 – 669K vs 407K
  • Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
  • На 8% выше частота процессора (2800 против 2600 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 1080 +64%
669037
Dimensity 820
407610

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 1080 и Dimensity 820

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.8 ГГц – Cortex-A78
2x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.6 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2800 МГц 2600 МГц
Набор инструкций - ARMv8.3-A
Техпроцесс 5 нм 7 нм

Графический ускоритель

GPU Mali-G78 MP10 Mali-G57 MC5
Архитектура Valhall 2 Valhall
Частота GPU - 650 МГц
Ядер 10 5
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 17.07 Гбит/сек
Объем - До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Neural Processor Да
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 32МП 1x 80МП, 2x 32МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Поддержка 4G - LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания - До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки - До 211 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.2 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2020 года Май 2020 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели - MT6875
Официальный сайт - Сайт MediaTek Dimensity 820

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Комментарии

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