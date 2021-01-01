Главная > Сравнение мобильных процессоров > Exynos 1080 vs Dimensity 900 – что лучше?

Exynos 1080 против Dimensity 900

Exynos 1080
VS
Dimensity 900
Exynos 1080
Dimensity 900

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 1080 (с графикой Mali-G78 MP10) и MediaTek Dimensity 900 (Mali-G68 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 1080
  • Набирает больше (на 33%) баллов в AnTuTu 8 – 646K vs 487K
  • На 17% выше частота процессора (2800 против 2400 МГц
  • Меньший размер транзистора (5 против 6 нанометров)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Dimensity 900
  • Более новый - выпущен на 6 месяцев позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 1080
vs
Dimensity 900

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 1080 +33%
646917
Dimensity 900
487978
CPU 174199 -
GPU 239455 -
Memory 114724 -
UX 93301 -
Total score 646917 487978

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 1080 и Dimensity 900

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.8 ГГц – Cortex-A78
3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.4 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2800 МГц 2400 МГц
Набор инструкций ARMv8.3-A ARMv8-A
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 5 нм 6 нм
TDP 9 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-G78 MP10 Mali-G68 MC4
Архитектура Valhall 2 Valhall 2
Частота GPU 800 МГц -
Вычислительных блоков 10 4
Шейдерных блоков 160 -
Версия Vulcan 1.1 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц 3200 МГц
Шина 4x 16 Бит -
Пропускная способность До 44 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Neural Processor Да
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2960 x 1440 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 32МП 1x 108МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV -

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 -
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с -
Скорость загрузки До 200 Мбит/с -
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2020 года Май 2021 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели - MT6877
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 1080 Сайт MediaTek Dimensity 900

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Qualcomm Snapdragon 865 и Samsung Exynos 1080
2. Qualcomm Snapdragon 720G и Samsung Exynos 1080
3. Apple A13 Bionic и Samsung Exynos 1080
4. Qualcomm Snapdragon 750G и Samsung Exynos 1080
5. Qualcomm Snapdragon 870 и Samsung Exynos 1080
6. MediaTek Dimensity 1000 Plus и MediaTek Dimensity 900

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Dimensity 900 с Exynos 1080, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях