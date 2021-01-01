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Exynos 1080 против Dimensity 920

Exynos 1080
VS
Dimensity 920
Exynos 1080
Dimensity 920

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 1080 (с графикой Mali-G78 MP10) и MediaTek Dimensity 920 (Mali-G68 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 1080
  • На 2 МБ больше кэша третьего уровня
  • В 2 раза выше пропускная способность памяти (44 против 22.07 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (на 42%) баллов в AnTuTu 9 – 700K vs 494K
  • Меньший размер транзистора (5 против 6 нанометров)
  • На 12% выше частота процессора (2800 против 2500 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Dimensity 920
  • Выше частота графического ускорителя (на 19%)
  • Более новый - выпущен на 9 месяцев позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 1080
vs
Dimensity 920

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 1080 +42%
700239
Dimensity 920
494517
CPU 181167 139277
GPU 256274 128453
Memory 125393 96272
UX 141818 134315
Total score 700239 494517
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Exynos 1080 +11%
2856
Dimensity 920
2570
Image compression 153.1 Mpixels/s -
Face detection 30 images/s -
Speech recognition 53.1 words/s -
Machine learning 53.7 images/s -
Camera shooting 25.9 images/s -
HTML 5 3.53 Mnodes/s -
SQLite 875.8 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 1080 и Dimensity 920

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.8 ГГц – Cortex-A78
3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.5 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2800 МГц 2500 МГц
Набор инструкций ARMv8.3-A ARMv8.2-A
Кэш L3 4 МБ 2 МБ
Техпроцесс 5 нм 6 нм
Количество транзисторов - 12 млрд.
TDP 9 Вт 10 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G78 MP10 Mali-G68 MC4
Архитектура Valhall 2 Valhall 2
Частота GPU 800 МГц 950 МГц
Вычислительных блоков 10 4
Шейдерных блоков 160 64
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц 3200 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 44 Гбит/сек До 22.07 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Neural Processor Да
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1, UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2960 x 1440 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 32МП 1x 108МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 200 Мбит/с До 316 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2020 года Август 2021 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели S5E9815 MT6877T
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 1080 Сайт MediaTek Dimensity 920

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Комментарии

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