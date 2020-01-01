Exynos 1080 против Helio G90T
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 1080 (с графикой Mali-G78 MP10) и MediaTek Helio G90T (Mali-G76MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
81
42
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
75
35
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
93
54
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
82
45
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 1080
- Меньший размер транзистора (5 против 12 нанометров)
- Набирает существенно больше (в 2.2 раза) баллов в AnTuTu 8 – 641K vs 285K
- На 37% выше частота процессора (2800 против 2050 МГц
- Более новый - выпущен на 1 год и 4 месяца позже
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 1080 +74%
860
495
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 1080 +83%
2970
1623
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 1080 +125%
641417
285239
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 1080 и Helio G90T
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.8 ГГц – Cortex-A78
3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2800 МГц
|2050 МГц
|Набор инструкций
|-
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|5 нм
|12 нм
|TDP
|-
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G78 MP10
|Mali-G76MC4
|Архитектура
|Valhall 2
|Bifrost
|Частота GPU
|-
|800 МГц
|Вычислительных блоков
|-
|4
|Шейдерных блоков
|-
|64
|FLOPS
|-
|184 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|-
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Объем
|-
|До 10 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Neural Processor
|Da Vinci
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2960 x 1440
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП, 2x 32МП
|1x 64МП, 2x 24МП
|Запись видео
|4K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 200 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2020 года
|Июль 2019 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 1080
|Сайт MediaTek Helio G90T
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