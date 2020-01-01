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Exynos 1080 против Helio G90T

Exynos 1080
Exynos 1080
VS
Helio G90T
Helio G90T

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 1080 (с графикой Mali-G78 MP10) и MediaTek Helio G90T (Mali-G76MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 1080
  • Меньший размер транзистора (5 против 12 нанометров)
  • Набирает существенно больше (в 2.2 раза) баллов в AnTuTu 8 – 641K vs 285K
  • На 37% выше частота процессора (2800 против 2050 МГц
  • Более новый - выпущен на 1 год и 4 месяца позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 1080 +74%
860
Helio G90T
495
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 1080 +83%
2970
Helio G90T
1623
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 1080 +125%
641417
Helio G90T
285239

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 1080 и Helio G90T

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.8 ГГц – Cortex-A78
3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2800 МГц 2050 МГц
Набор инструкций - ARMv8.2-A
Техпроцесс 5 нм 12 нм
TDP - 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G78 MP10 Mali-G76MC4
Архитектура Valhall 2 Bifrost
Частота GPU - 800 МГц
Вычислительных блоков - 4
Шейдерных блоков - 64
FLOPS - 184 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 32 Бит
Объем - До 10 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Neural Processor Da Vinci
Тип накопителя UFS 3.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2960 x 1440 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 32МП 1x 64МП, 2x 24МП
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 200 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2020 года Июль 2019 года
Класс Средний класс Средний класс
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 1080 Сайт MediaTek Helio G90T

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Комментарии

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