Exynos 1080 против Helio G96
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 1080 (с графикой Mali-G78 MP10) и MediaTek Helio G96 (Mali G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
74
40
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
32
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
89
60
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
44
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 1080
- Меньший размер транзистора (5 против 12 нанометров)
- Набирает существенно больше (в 2.1 раза) баллов в AnTuTu 9 – 728K vs 346K
- На 37% выше частота процессора (2800 против 2050 МГц)
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Helio G96
- Более новый - выпущен на 7 месяцев позже
- Выше частота графического ускорителя (на 6%)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|181167
|92742
|GPU
|266274
|95976
|Memory
|125393
|57726
|UX
|141818
|98195
|Total score
|728138
|346649
GeekBench 5
Single-Core Score
Exynos 1080 +67%
851
509
Multi-Core Score
Exynos 1080 +81%
3004
1657
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 1080 и Helio G96
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.8 ГГц – Cortex-A78
3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2800 МГц
|2050 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.3-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Техпроцесс
|5 нм
|12 нм
|TDP
|9 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G78 MP10
|Mali G57 MC2
|Архитектура
|Valhall 2
|Valhall
|Частота GPU
|800 МГц
|850 МГц
|Вычислительных блоков
|10
|2
|Шейдерных блоков
|160
|32
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2750 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|-
|Пропускная способность
|До 44 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 8 ГБ
|-
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Neural Processor
|Да
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|eMMC 5.1, UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|2960 x 1440
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП, 2x 32МП
|1x 108МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 13
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 200 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.2
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2020 года
|Июнь 2021 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|S5E9815
|-
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 1080
|Сайт MediaTek Helio G96
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