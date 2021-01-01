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Exynos 1080 против Helio G96

Exynos 1080
VS
Helio G96
Exynos 1080
Helio G96

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 1080 (с графикой Mali-G78 MP10) и MediaTek Helio G96 (Mali G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 1080
  • Меньший размер транзистора (5 против 12 нанометров)
  • Набирает существенно больше (в 2.1 раза) баллов в AnTuTu 9 – 728K vs 346K
  • На 37% выше частота процессора (2800 против 2050 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Helio G96
  • Более новый - выпущен на 7 месяцев позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 6%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 1080
vs
Helio G96

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 1080 +110%
728138
Helio G96
346649
CPU 181167 92742
GPU 266274 95976
Memory 125393 57726
UX 141818 98195
Total score 728138 346649
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 1080 +67%
851
Helio G96
509
Multi-Core Score
Exynos 1080 +81%
3004
Helio G96
1657

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 1080 и Helio G96

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.8 ГГц – Cortex-A78
3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2800 МГц 2050 МГц
Набор инструкций ARMv8.3-A ARMv8.2-A
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 5 нм 12 нм
TDP 9 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-G78 MP10 Mali G57 MC2
Архитектура Valhall 2 Valhall
Частота GPU 800 МГц 850 МГц
Вычислительных блоков 10 2
Шейдерных блоков 160 32
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит -
Пропускная способность До 44 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ -

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Neural Processor Да
Тип накопителя UFS 3.1 eMMC 5.1, UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2960 x 1440 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 32МП 1x 108МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 13
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с -
Скорость загрузки До 200 Мбит/с -
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.2 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2020 года Июнь 2021 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели S5E9815 -
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 1080 Сайт MediaTek Helio G96

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Комментарии

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