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Exynos 1080 против Snapdragon 450

Exynos 1080
Exynos 1080
VS
Snapdragon 450
Snapdragon 450

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 1080 (с графикой Mali-G78 MP10) и Qualcomm Snapdragon 450 (Adreno 506). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 1080
  • Набирает существенно больше (в 7.3 раз) баллов в AnTuTu 8 – 641K vs 87K
  • Меньший размер транзистора (5 против 14 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 3 года и 5 месяцев позже
  • На 56% выше частота процессора (2800 против 1800 МГц
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 450
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 1080 +470%
860
Snapdragon 450
151
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 1080 +206%
2970
Snapdragon 450
971
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 1080 +629%
641417
Snapdragon 450
87966

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 1080 и Snapdragon 450

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.8 ГГц – Cortex-A78
3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 8x 1.8 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2800 МГц 1800 МГц
Набор инструкций - ARMv8-A
Техпроцесс 5 нм 14 нм
Количество транзисторов - 2 млрд.
TDP - 3 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G78 MP10 Adreno 506
Архитектура Valhall 2 Adreno 500
Частота GPU - 600-650 МГц
Вычислительных блоков - 1
Шейдерных блоков - 96
FLOPS - 124 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 11.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR3
Частота памяти - 933 МГц
Шина 4x 16 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность - До 7.46 Гбит/сек
Объем - До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Neural Processor Hexagon 546
Тип накопителя UFS 3.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2960 x 1440 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 32МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 4K при 60FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X9
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 200 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.2 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2020 года Июнь 2017 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели - SDM450
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 1080 Сайт Qualcomm Snapdragon 450

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Комментарии

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