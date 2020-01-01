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Exynos 1080 против Snapdragon 660

Exynos 1080
Exynos 1080
VS
Snapdragon 660
Snapdragon 660

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 1080 (с графикой Mali-G78 MP10) и Qualcomm Snapdragon 660 (Adreno 512). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 1080
  • Набирает существенно больше (в 4.1 раз) баллов в AnTuTu 8 – 641K vs 156K
  • Меньший размер транзистора (5 против 14 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 3 года и 7 месяцев позже
  • На 27% выше частота процессора (2800 против 2200 МГц
Преимущества Qualcomm Snapdragon 660
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 1080 +155%
860
Snapdragon 660
337
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 1080 +122%
2970
Snapdragon 660
1337
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 1080 +309%
641417
Snapdragon 660
156744

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 1080 и Snapdragon 660

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.8 ГГц – Cortex-A78
3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.84 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
Количество ядер 8 8
Частота 2800 МГц 2200 МГц
Набор инструкций - ARMv8-A
Кэш L2 - 1 МБ
Техпроцесс 5 нм 14 нм
Количество транзисторов - 1.75 млрд.
TDP - 9 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G78 MP10 Adreno 512
Архитектура Valhall 2 Adreno 500
Частота GPU - 850 МГц
Вычислительных блоков - 1
Шейдерных блоков - 128
FLOPS - 217 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4
Частота памяти - 1866 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность - До 14.9 Гбит/сек
Объем - До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Neural Processor Hexagon 680
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2960 x 1440 2560 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 32МП 1x 48МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 60FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Модем - X12
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 200 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2020 года Май 2017 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели - SDM660
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 1080 Сайт Qualcomm Snapdragon 660

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Комментарии

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