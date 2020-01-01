Exynos 1080 против Snapdragon 660
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 1080 (с графикой Mali-G78 MP10) и Qualcomm Snapdragon 660 (Adreno 512). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
81
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
75
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
93
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
82
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 1080
- Набирает существенно больше (в 4.1 раз) баллов в AnTuTu 8 – 641K vs 156K
- Меньший размер транзистора (5 против 14 нанометров)
- Более новый - выпущен на 3 года и 7 месяцев позже
- На 27% выше частота процессора (2800 против 2200 МГц
Преимущества Qualcomm Snapdragon 660
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 1080 +155%
860
337
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 1080 +122%
2970
1337
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 1080 +309%
641417
156744
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 1080 и Snapdragon 660
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.8 ГГц – Cortex-A78
3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|4x 2.2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.84 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2800 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|-
|ARMv8-A
|Кэш L2
|-
|1 МБ
|Техпроцесс
|5 нм
|14 нм
|Количество транзисторов
|-
|1.75 млрд.
|TDP
|-
|9 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G78 MP10
|Adreno 512
|Архитектура
|Valhall 2
|Adreno 500
|Частота GPU
|-
|850 МГц
|Вычислительных блоков
|-
|1
|Шейдерных блоков
|-
|128
|FLOPS
|-
|217 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4
|Частота памяти
|-
|1866 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|-
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Neural Processor
|Hexagon 680
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2960 x 1440
|2560 x 1600
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП, 2x 32МП
|1x 48МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 60FPS
|2K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|2K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
Связь и сети
|Модем
|-
|X12
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 200 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2020 года
|Май 2017 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|-
|SDM660
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 1080
|Сайт Qualcomm Snapdragon 660
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