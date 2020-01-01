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Exynos 1080 против Snapdragon 675

Exynos 1080
Exynos 1080
VS
Snapdragon 675
Snapdragon 675

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 1080 (с графикой Mali-G78 MP10) и Qualcomm Snapdragon 675 (Adreno 612). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 1080
  • Набирает существенно больше (в 3.1 раза) баллов в AnTuTu 8 – 641K vs 206K
  • Меньший размер транзистора (5 против 11 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 2 года и 1 месяц позже
  • На 40% выше частота процессора (2800 против 2000 МГц
Преимущества Qualcomm Snapdragon 675
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 1080 +101%
860
Snapdragon 675
427
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 1080 +111%
2970
Snapdragon 675
1410
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 1080 +210%
641417
Snapdragon 675
206768

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 1080 и Snapdragon 675

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.8 ГГц – Cortex-A78
3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
6x 1.7 ГГц – Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2800 МГц 2000 МГц
Набор инструкций - ARMv8-A
Кэш L1 - 16 КБ
Кэш L2 - 256 КБ
Техпроцесс 5 нм 11 нм
TDP - 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G78 MP10 Adreno 612
Архитектура Valhall 2 Adreno 600
Частота GPU - 700-750 МГц
Вычислительных блоков - 2
Шейдерных блоков - 96
FLOPS - 328.2 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти - 1866 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 14.9 Гбит/сек
Объем - До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Neural Processor Hexagon 685
Тип накопителя UFS 3.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2960 x 1440 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 32МП 2x 16МП, 1x 25МП
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV -

Связь и сети

Модем - X12 LTE
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 200 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2020 года Октябрь 2018 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели - SDM675
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 1080 Сайт Qualcomm Snapdragon 675

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Комментарии

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