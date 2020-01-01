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Exynos 1080 против Snapdragon 712

Exynos 1080
Exynos 1080
VS
Snapdragon 712
Snapdragon 712

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 1080 (с графикой Mali-G78 MP10) и Qualcomm Snapdragon 712 (Adreno 616). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 1080
  • Набирает существенно больше (в 2.8 раза) баллов в AnTuTu 8 – 641K vs 228K
  • Меньший размер транзистора (5 против 10 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 9 месяцев позже
  • На 22% выше частота процессора (2800 против 2300 МГц
Преимущества Qualcomm Snapdragon 712
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 1080 +110%
860
Snapdragon 712
409
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 1080 +96%
2970
Snapdragon 712
1517
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 1080 +180%
641417
Snapdragon 712
228816

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 1080 и Snapdragon 712

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.8 ГГц – Cortex-A78
3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.3 ГГц – Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
6x 1.7 ГГц – Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2800 МГц 2300 МГц
Набор инструкций - ARMv8-A
Кэш L3 - 1 МБ
Техпроцесс 5 нм 10 нм
Количество транзисторов - 3 млрд.
TDP - 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G78 MP10 Adreno 616
Архитектура Valhall 2 Adreno 600
Частота GPU - 550 МГц
Вычислительных блоков - 2
Шейдерных блоков - 128
FLOPS - 310 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти - 1866 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 13.91 Гбит/сек
Объем - До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Neural Processor Qualcomm Hexagon 685 DSP
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2960 x 1440 3360 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 32МП 1x 192МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Модем - X15
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 15
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 800 Мбит/с
Скорость загрузки До 200 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2020 года Февраль 2019 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели - SDM712
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 1080 Сайт Qualcomm Snapdragon 712

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Комментарии

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