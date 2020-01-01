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Exynos 1080 против Snapdragon 730G

Exynos 1080
Exynos 1080
VS
Snapdragon 730G
Snapdragon 730G

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 1080 (с графикой Mali-G78 MP10) и Qualcomm Snapdragon 730G (Adreno 618). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 1080
  • Набирает существенно больше (в 2.3 раза) баллов в AnTuTu 8 – 641K vs 283K
  • Меньший размер транзистора (5 против 8 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 7 месяцев позже
  • На 27% выше частота процессора (2800 против 2200 МГц
Преимущества Qualcomm Snapdragon 730G
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 1080 +72%
2970
Snapdragon 730G
1730
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 1080 +127%
641417
Snapdragon 730G
283112

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 1080 и Snapdragon 730G

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.8 ГГц – Cortex-A78
3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.2 ГГц – Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2800 МГц 2200 МГц
Набор инструкций - ARMv8-A
Техпроцесс 5 нм 8 нм
TDP - 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G78 MP10 Adreno 618
Архитектура Valhall 2 Adreno 600
Частота GPU - 575 МГц
Вычислительных блоков - 2
Шейдерных блоков - 128
FLOPS - 422 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти - 1866 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 13.91 Гбит/сек
Объем - До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Neural Processor Hexagon 688
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 2960 x 1440 3360 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 32МП 1x 192МП, 2x 22МП
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X15
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 15
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 800 Мбит/с
Скорость загрузки До 200 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2020 года Апрель 2019 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели - SM7150-AB
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 1080 Сайт Qualcomm Snapdragon 730G

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Комментарии

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