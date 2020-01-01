Главная > Сравнение мобильных процессоров > Exynos 1080 vs Snapdragon 765 – что лучше?

Exynos 1080 против Snapdragon 765

Exynos 1080
Exynos 1080
VS
Snapdragon 765
Snapdragon 765

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 1080 (с графикой Mali-G78 MP10) и Qualcomm Snapdragon 765 (Adreno 620). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 1080
  • Набирает существенно больше (в 2.2 раза) баллов в AnTuTu 8 – 641K vs 291K
  • Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
  • На 22% выше частота процессора (2800 против 2300 МГц
  • Более новый - выпущен на 11 месяцев позже
Преимущества Qualcomm Snapdragon 765
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 1080 +64%
2970
Snapdragon 765
1807
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 1080 +120%
641417
Snapdragon 765
291113

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 1080 и Snapdragon 765

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.8 ГГц – Cortex-A78
3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 1x 2.3 ГГц – Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
1x 2.2 ГГц – Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2800 МГц 2300 МГц
Техпроцесс 5 нм 7 нм
TDP - 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G78 MP10 Adreno 620
Архитектура Valhall 2 Adreno 600
Частота GPU - 750 МГц
Вычислительных блоков - 3
Шейдерных блоков - 192
FLOPS - 600 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 17 Гбит/сек
Объем - До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Neural Processor Hexagon 696
Тип накопителя UFS 3.1 eMMC 5.1, UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 2960 x 1440 3200 x 1800
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 32МП 1x 192МП, 2x 22МП
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X52
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 200 Мбит/с До 210 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2020 года Декабрь 2019 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели - SM7250-AA
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 1080 Сайт Qualcomm Snapdragon 765

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Qualcomm Snapdragon 865 или Samsung Exynos 1080
2. Apple A13 Bionic или Samsung Exynos 1080
3. Qualcomm Snapdragon 888 или Samsung Exynos 1080
4. HiSilicon Kirin 9000 или Samsung Exynos 1080
5. Samsung Exynos 2100 или Exynos 1080
6. Qualcomm Snapdragon 730G или Snapdragon 765
7. Qualcomm Snapdragon 765G или Snapdragon 765
8. Qualcomm Snapdragon 845 или Snapdragon 765
9. Qualcomm Snapdragon 665 или Snapdragon 765
10. Qualcomm Snapdragon 835 или Snapdragon 765

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Snapdragon 765 с Exynos 1080, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях