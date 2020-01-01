Exynos 1080 против Snapdragon 765
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 1080 (с графикой Mali-G78 MP10) и Qualcomm Snapdragon 765 (Adreno 620). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
81
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
75
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
93
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
82
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 1080
- Набирает существенно больше (в 2.2 раза) баллов в AnTuTu 8 – 641K vs 291K
- Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
- На 22% выше частота процессора (2800 против 2300 МГц
- Более новый - выпущен на 11 месяцев позже
Преимущества Qualcomm Snapdragon 765
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 1080 +78%
860
482
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 1080 +64%
2970
1807
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 1080 +120%
641417
291113
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 1080 и Snapdragon 765
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.8 ГГц – Cortex-A78
3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|1x 2.3 ГГц – Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
1x 2.2 ГГц – Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2800 МГц
|2300 МГц
|Техпроцесс
|5 нм
|7 нм
|TDP
|-
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G78 MP10
|Adreno 620
|Архитектура
|Valhall 2
|Adreno 600
|Частота GPU
|-
|750 МГц
|Вычислительных блоков
|-
|3
|Шейдерных блоков
|-
|192
|FLOPS
|-
|600 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|-
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 17 Гбит/сек
|Объем
|-
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Neural Processor
|Hexagon 696
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|eMMC 5.1, UFS 3.0
|Макс. разрешение дисплея
|2960 x 1440
|3200 x 1800
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП, 2x 32МП
|1x 192МП, 2x 22МП
|Запись видео
|4K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|X52
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 24
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 200 Мбит/с
|До 210 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2020 года
|Декабрь 2019 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|-
|SM7250-AA
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 1080
|Сайт Qualcomm Snapdragon 765
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1