Главная > Сравнение мобильных процессоров > Exynos 1080 vs Snapdragon 768G – что лучше?

Exynos 1080 против Snapdragon 768G

Exynos 1080
Exynos 1080
VS
Snapdragon 768G
Snapdragon 768G

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 1080 (с графикой Mali-G78 MP10) и Qualcomm Snapdragon 768G (Adreno 620). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 1080
  • Набирает существенно больше (на 84%) баллов в AnTuTu 8 – 641K vs 348K
  • Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 6 месяцев позже
Преимущества Qualcomm Snapdragon 768G
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 1080 +41%
2837
Snapdragon 768G
2016
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 1080 +84%
641917
Snapdragon 768G
348129

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 1080 и Snapdragon 768G

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.8 ГГц – Cortex-A78
3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 1x 2.8 ГГц – Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
1x 2.4 ГГц – Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2800 МГц 2800 МГц
Набор инструкций - ARMv8.3-A
Техпроцесс 5 нм 7 нм
TDP - 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G78 MP10 Adreno 620
Архитектура Valhall 2 Adreno 600
Частота GPU - 750 МГц
Вычислительных блоков - 3
Шейдерных блоков - 192
FLOPS - 700 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 17 Гбит/сек
Объем - До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Neural Processor Hexagon 696
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 2960 x 1440 3200 x 1800
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 32МП 1x 192МП, 2x 22МП
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X52
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 200 Мбит/с До 210 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2020 года Май 2020 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели - SM7250-AC
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 1080 Сайт Qualcomm Snapdragon 768G

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
3 (75%)
1 (25%)
Всего проголосовало: 4

Сравнения с конкурентами

1. Apple A13 Bionic против Samsung Exynos 1080
2. Samsung Exynos 9611 против Samsung Exynos 1080
3. Qualcomm Snapdragon 865 Plus против Samsung Exynos 1080
4. Apple A14 Bionic против Samsung Exynos 1080
5. Qualcomm Snapdragon 855 против Qualcomm Snapdragon 768G
6. Qualcomm Snapdragon 845 против Qualcomm Snapdragon 768G
7. Qualcomm Snapdragon 865 против Qualcomm Snapdragon 768G
8. HiSilicon Kirin 810 против Qualcomm Snapdragon 768G
9. HiSilicon Kirin 820 против Qualcomm Snapdragon 768G

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Snapdragon 768G с Exynos 1080, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях