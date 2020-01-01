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Exynos 1080 против Snapdragon 845

Exynos 1080
Exynos 1080
VS
Snapdragon 845
Snapdragon 845

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 1080 (с графикой Mali-G78 MP10) и Qualcomm Snapdragon 845 (Adreno 630). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 1080
  • Меньший размер транзистора (5 против 10 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 77%) баллов в AnTuTu 8 – 641K vs 362K
  • Более новый - выпущен на 2 года позже
Преимущества Qualcomm Snapdragon 845
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 1080 +60%
2837
Snapdragon 845
1770
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 1080 +77%
641917
Snapdragon 845
362251

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 1080 и Snapdragon 845

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.8 ГГц – Cortex-A78
3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.8 ГГц – Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
4x 1.5 ГГц – Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2800 МГц 2800 МГц
Набор инструкций - ARMv8.2-A
Кэш L1 - 256 КБ
Кэш L2 - 1 МБ
Кэш L3 - 2 МБ
Техпроцесс 5 нм 10 нм
Количество транзисторов - 3 млрд.
TDP - 9 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G78 MP10 Adreno 630
Архитектура Valhall 2 Adreno 600
Частота GPU - 710 МГц
Вычислительных блоков - 2
Шейдерных блоков - 256
FLOPS - 727 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти - 1866 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность - До 29.8 Гбит/сек
Объем - До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Neural Processor Hexagon 685
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2960 x 1440 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 32МП 1x 32МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 120FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV DSD 32-бит/384 кГц

Связь и сети

Модем - X20 LTE
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 200 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2020 года Декабрь 2017 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели - SDM845
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 1080 Сайт Qualcomm Snapdragon 845

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Комментарии

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